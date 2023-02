Explore o formato Não tem planeta B!

Já assistiu o formato Não tem planeta B! no Youtube da DW Brasil?

A natureza influencia a nossa vida e a vida na Terra de inúmeras maneiras. Mas nós sabemos como cuidá-la e protegê-la?

O formato Não tem planeta B! apresente debates urgentes sobre o nosso planeta - o único que temos.

Conheça o programa no nosso canal de Youtube e participe do sorteio de uma mochila com artigos da DW!

Imagem simbólica do prêmio Foto: DW

A pergunta é a seguinte: Como a clonagem pode salvar espécies de animais ameaçadas?

Garantir que os genes de animais não se percam

Aumentar a população de animais com antecedência

Esta alternativa ainda não é seriamente considerada

Caso ainda não tenha assistido à reportagem, clique aqui para descobrir a resposta correta na playlist do Não tem planeta B!

Aguardamos ansiosamente pela sua participação até o dia 28 de março de 2023. São válidas as seguintes condições de participação.

Desejamos a todos os participantes boa sorte!