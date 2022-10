Participe do nosso concurso de fotos!

Você é uma pessoa criativa, gosta de fotografia e é fã da DW? Então participe do nosso concurso e envie sua foto criativa com o tema DW!

Com a sua ajuda, criaremos um calendário exclusivo com artes feitas por nossos fãs através de uma seleção das mais belas imagens enviadas.

Você pode se fotografar, por exemplo, apresentando algum artigo com o logo da DW em frente a um belo cenário, ou até mesmo casualmente em casa. Não há limites para sua imaginação! Você não precisa estar visível, a única coisa importante é apresentar uma conexão com a DW.

Clique aqui para enviar sua foto favorita de fã DW em formato horizontal e com no mínimo 300 dpi, juntamente com uma breve descrição de até 120 caracteres. Nos conte o que faz a sua fotografia ser tão especial!

As melhores imagens serão publicadas em uma galeria de fotos e incluídas em nosso calendário, que será enviado para diferentes partes do mundo. A data limite para inscrições é 16 de novembro de 2022.

São válidas as seguintes condições de participação.

Desejamos muita sorte e agradecemos pela colaboração!