Parque alemão troca nome de javali que se chamava Putin

Após a eclosão da guerra na Ucrânia, operador do parque ficou desconfortável em chamar o animal pelo nome do presidente russo. Depois de uma votação online, o javali foi rebatizado de "Eberhofer", uma opção apolítica.

Um parque de animais selvagens no estado alemão da Baviera optou por mudar o nome de um de seus javalis. Anteriormente chamado Putin, em alusão ao presidente russo, Vladimir Putin, o animal foi "rebatizado" em uma cerimônia nesta terça-feira (19/04) e passou a se chamar "Eberhofer", nome escolhido em uma votação online.

Há algumas semanas, o parque de vida selvagem Mehlmeisel planejava mudar o nome do javali, após o começo da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O operador do parque, Eckard Mickisch, explicou que deu o nome de Putin ao javali há três anos, quando o animal chegou ao local. O nome foi escolhido por se tratar de uma raça puro-sangue russa. Na época, ele pesava quase 200 kg, cerca de três vezes mais do que um javali normalmente encontrado na Alemanha.

No entanto, desde a eclosão da guerra na Ucrânia, Mickisch disse que ficou desconfortável em chamar o javali de Putin. Por essa razão, até que um novo nome fosse anunciado, ele chegou a se referir ao animal por um tempo como "ninguém".

Mickisch também estava preocupado em não deixar desconfortáveis os visitantes ucranianos. Centenas de milhares de ucranianos fugiram para a Alemanha desde o começo da guerra. Os refugiados têm entrada gratuita em Mehlmeisel.

"Somos uma pequena reserva harmoniosa e bonita e tal nome simplesmente não se encaixava", disse Mickisch.

Eckard Mickisch havia batizado o javali de Putin há três anos Foto: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Nomes ucranianos no páreo

Para a escolha do novo nome, foi aberta uma pesquisa online, que recebeu cerca de 2.700 sugestões. Nomes como Zelenski, em alusão ao presidente ucraniano, e Klitschko, em referência ao prefeito de Kiev, estavam entre os mais populares. No entanto, ambas as opções foram descartadas, pois o parque não queria politizar novamente o nome do javali.

Assim, cinco sugestões apolíticas foram escolhidas e foi aberta uma votação popular. Eberhofer foi o vencedor. O nome é uma referência a Franz Eberhofer, famoso policial de uma série de livros da autora Rita Falk, bastante popular na Baviera.

A cerimônia festiva de "rebatismo" teve bolo de marzipan e biscoitos decorados, além de um caldo feito com especiarias que Eberhofer adora.

