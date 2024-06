Parlamento do Quênia é incendiado durante protestos

Manifestantes revoltados com aumento de impostos invadem sede do Legislativo e são brutalmente reprimidos pela policia, resultando em mortos e feridos. ONGs denunciam uso de munições reais pelas forças de segurança.

Manifestantes em Nairobi invadiram o Parlamento do Quênia nesta terça-feira (25/09) e incendiaram parte do edifício, em meio a uma onda de protestos contra uma reforma fiscal encaminhada pelo governo do presidente William Ruto.

Milhares de pessoas invadiram a sede do Legislativo, o que provocou a fuga dos parlamentares e uma repressão brutal por parte das forças de segurança, em meio aos protestos mais violentos em décadas contra o governo queniano.

Os protestos iniciados na semana passada eram majoritariamente pacíficos. Ao contrário de atos anteriores contra o governo, muitas vezes violentos e conduzidos por líderes políticos, as manifestações deste mês foram convocadas por grupos de jovens.

A revolta contra o aumento de impostos e a insatisfação com a crise gerada pela alta no custo de vida incensaram os protestos e pegaram o governo de surpresa. Mas, enquanto o movimento crescia, aumentavam os distúrbios e os atos de violência na capital queniana, com as multidões investindo contra barricadas e entrando em confronto direto com os policiais.

As Forcas Armadas foram enviadas para dar apoio à polícia. ONGs em Nairobi disseram que as forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes utilizando munições reais. Várias entidades, incluindo a Amnesty Kenya, relataram que ao menos cinco pessoas morreram e outras 31 ficaram feridas, 13 delas a bala.

Reforma fiscal como estopim

Mais de 300 pessoas foram presas em Nairóbi nesta terça-feira, sendo que, na semana passada houve pelo menos 105 prisões em todo o país. Na capital, 200 pessoas ficaram feridas e dois manifestantes foram mortos.

Milhares de pessoas invadiram o Parlamento, o que provocou uma repressão brutal por parte das forças de segurança Foto: LUIS TATO/AFP

Na invasão do Parlamento, os agressores quebraram móveis, janelas e bandeiras, e acusavam políticos de serem "traidores", depois de os parlamentares aprovarem preliminarmente o polêmico Projeto de Lei de Finanças 2024.

Com esse projeto, o governo pretende arrecadar 2,7 bilhões de dólares (R$ 14 bilhões) em impostos adicionais para reduzir o déficit orçamentário e o endividamento do Estado. Os manifestantes, no entanto, argumentam que tais medidas deixarão a população ainda mais empobrecida.

Presidente promete punir "traição"

O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu reprimir com rigidez o que chamou de "violência e anarquia" em Nairobi. "Vamos dar uma resposta completa, eficaz e imediata aos atos de traição", afirmou em coletiva de imprensa, dizendo que os protestos foram "sequestrados por pessoas perigosas".

Ruto – ele mesmo um dos principais alvos das manifestações – disse ser inaceitável que "criminosos que fingem ser manifestantes pacíficos façam reinar o terror contra o povo, seus representantes eleitos e instituições estabelecidas sob nossa Constituição e esperem sair impunes".

Os Estados Unidos fizeram um apelo para que a calma possa prevalecer no Quênia. Várias outras nações – incluindo Alemanha, França e Reino Unido – condenaram os atos de violência no país africano.

O secretário de Estado da ONU, António Guterres, se disse profundamente preocupado e entristecido com os relatos de mortos e feridos. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, pediu o fim da violência.

