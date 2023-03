Parlamento da Suécia aprova adesão à Otan

O Parlamento da Suécia (Rikstag) aprovou nesta quarta-feira (22/03), de forma antecipada, a adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), apesar do bloqueio da Turquiae do atraso da Hungria em dar o seu aval para o ingresso na aliança militar.

O texto foi aprovado por 269 votos a favor e 37 contra. Apenas dois dos oito partidos no Rikstag - a Esquerda e os Verdes - se opuseram à adesão.

"Ser membro da Otan é a melhor forma de proteger a segurança da Suécia e de contribuir para a segurança do conjunto da zona euro-atlântica", argumentou o ministro sueco das Relações Exteriores, Tobias Billström, no debate que antecedeu a votação.

A aprovação, esperada devido ao apoio já conhecido da maioria dos partidos, fica, por enquanto, sem efeito para a Suécia, uma vez que é necessária a unanimidade dos 30 Estados-membros da Aliança Atlântica para a entrada de qualquer novo membro. Entre os países da Otan, 28 já deram o aval, mas ainda faltam a aprovação da Hungria e da Turquia.

Budapeste ainda não deu uma data para aprovação, mas tampouco fez ressalvas ou deu a entender que iria se opor ao ingresso da Suécia. O problema está com Ancara, que acusa Estocolmo de ser um abrigo para "terroristas curdos" e de recusar extradições.

O governo turco classificou o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) como uma "organização terrorista" e apresentou à Suécia uma lista de 120 suspeitos a serem extraditados.

"Não temos, relativamente, um grande problema com relação à Finlândia, mas estamos sempre enfatizando que a Suécia deve tomar medidas concretas", disse o ministro do Exterior da Turquia, Mevlut Cavusoglu, no mês passado.

Para resolver a disputa, a Suécia apresentou recentemente um projeto de leis mais duras contra o terrorismo.

Possível inclusão da Finlândia à frente da Suécia

No contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Suécia e sua vizinha Finlândia abandonaram uma política de anos de neutralidade e solicitaram adesão à Otan em maio de 2022.

Os dois países queriam se juntar à aliança juntos. Agora, porém, a admissão da Finlândia parece mais avançada. A Hungria deve ratificar a sua entrada na próxima segunda-feira, ao passo que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou na semana passada que Ancara deve dar o seu aval com uma votação no Parlamento possivelmente antes das eleições de 14 de maio.

O Parlamento da Finlândia aprovou no começo do mês a legislação necessária para a adesão do país à Otan, por 184 votos a favor, sete contra e uma abstenção.

