Reyhan Yilmaz, da equipe de golbol da Turquia, durante a partida que garantiu o ouro contra a seleção israelense. O esporte consiste em tentar balançar a rede do adversário arremessando uma bola com um guizo em seu interior. A modalidade é baseada no tato e no som, por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida.