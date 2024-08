A medalha de ouro no solo da recordista olímpica foi marcada por um momento histórico para o esporte. Com as americanas Simone Biles e Jordan Chiles, com prata e bronze, respectivamente, esse foi o primeiro pódio só com mulheres negras na história da ginástica artística em Olimpíadas. As primeiras mulheres pretas a conquistar medalhas no esporte foi nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.