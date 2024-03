Paralisação atinge cinco aeroportos na Alemanha nesta quinta

Funcionários de cinco aeroportos alemães irão paralisar suas atividades nesta quinta-feira (14/03) em pressão por melhores condições salariais e de trabalho. Serão afetados os aeroportos de Berlim, Hamburgo, Karlsruhe/Baden Baden, Colônia/Bonn e Stuttgart.

A paralisação foi convocada pelo sindicato Ver.di e envolve funcionários que fazem o controle de passageiros, tripulação, bagagens e cargas, além dos que atuam nas áreas de serviço. O sindicato afirma que a medida seria necessária para pressionar os empregadores a apresentarem uma oferta "significativamente melhor" nas negociações, que beneficiariam cerca de 25 mil trabalhadores.

Até o momento, houve cinco rodadas de negociação entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores. O Ver.di pede um aumento de 2,80 euros por hora e regras mais favoráveis para o pagamento de horas extras, por um período de doze meses, justificando a pressão como um meio para compensar a perda de poder aquisitivo provocada pela inflação alta nos últimos anos.

A BDLS, que representa as empresas de segurança contratadas pelos aeroportos, ofereceu até o momento um aumento de 2,70 euros por hora, dividido em três fases e em troca de um acordo com duração de 24 meses – o que, segundo a associação, já inclui um aumento real de salário. A próxima rodada de negociações está prevista para 20 de março.

Em uma paralisação semelhante convocada pelo Ver.di em 1 de fevereiro, que atingiu 11 grandes aeroportos, foram cancelados cerca de 1.100 voos porque os passageiros não podiam entrar nas zonas de embarque. Nesta quinta-feira, os dois aeroportos com maior movimentação de passageiros na Alemanha – Frankfurt e Munique – não serão afetados.

Mobilizações também na Lufthansa e na Deutsche Bahn

Uma paralisação dos comissários de bordo da Lufthansa nesta terça-feira no aeroporto de Frankfurt levou ao cancelamento de cerca de 600 voos, afetando 70 mil passageiros, segundo o sindicato Ufo. Na quarta-feira, será a vez de uma paralisação semelhante no aeroporto de Munique, que deve levar ao cancelamento de 400 voos, afetando 50 mil passageiros.

O sindicato Ufo pede um aumento de 15% no salário dos comissários de bordo, além de um bônus de compensação pela inflação no valor de 3 mil euros, que beneficiaram cerca de 19 mil trabalhadores.

Na semana passada, uma paralisação do pessoal de solo da Lufthansa também provocou atrasos e cancelamentos de voos, convocada pelo sindicato Ver.di. Na quinta-feira, a companhia aérea anunciou que seu lucro dobrou em 2023, para 1,67 bilhão de euros, com a recuperação do setor após a pandemia, o que vem sendo usado pelos sindicalistas como argumento por melhores reajustes salariais.

Também nesta terça-feira, os maquinistas dos trens da Deutsche Bahn fizeram uma paralisação de 24 horas, afetando trens urbanos, regionais e de longa distância, além do transporte de carga – é a sexta ação do tipo convocada pelo sindicato GDL no atual processo de negociação salarial com a empresa ferroviária. O sindicato demanda redução da jornada semanal de 38 para 35 horas, sem redução de salário.