Para 49%, religião é muito importante para decidir o voto

Pesquisa Datafolha aponta que quase metade dos eleitores dá muita importância à religião do candidato na hora de decidir seu voto no segundo turno. O peso da fé é maior entre eleitores de Bolsonaro do que de Lula.

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (15/10) revelou que 49% dos eleitores consideram a religião do candidato um fator muito importante na hora de decidir seu voto no segundo turno das eleições.

A sondagem pediu aos entrevistados que declarassem o grau de importância da religião ou fé do candidato numa escala de 1 a 5 – sendo 1 nada importante e 5 muito importante.

Ao todo, 49% dos eleitores deram nota 5, enquanto 10% deram nota 4; 11%, nota 3; 5%, nota 2; e 21%, nota 1. Outros 5% não souberam responder. Em média, as respostas tiveram índice de 3,6.

A pesquisa mostrou também que o fator religião neste segundo turno pesa mais entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) do que entre os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesses dois grupos, a média das respostas foi de 4,2 e 3,3, respectivamente.

Segundo o Datafolha, 63% dos eleitores de Bolsonaro deram nota 5 à relevância da religião, ou seja, consideram a fé do candidato um fator muito importante para a decisão do voto. Já entre os eleitores de Lula, esse índice foi de 39%.

Numa eleição que tem a religiosidade como um dos assuntos mais discutidos, o fator também exerce influências diversas quando se compara diferentes faixas etárias e regiões do país.

Entre os jovens de 16 a 24 anos, a média das respostas foi de 3,3. O número sobe para 3,9 entre os eleitores com mais de 60 anos. No Norte, o índice foi de 3,9, e no Sul, de 3,5.

Outros fatores

O Datafolha também sondou a influência de outros fatores na hora de definir o voto para presidente no segundo turno. Ao todo, 31% dos eleitores disseram considerar muito importante o presidenciável contar com o apoio de seu candidato para governador.

Por outro lado, apenas 13% responderam que o apoio de um artista da TV exerce muita influência. Já o apoio de um líder religioso é muito importante para 22% dos entrevistados.

A pesquisa Datafolha, contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo, foi realizada entre 13 e 14 de outubro. O instituto ouviu 2.898 pessoas em 180 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

ek (ots)