Papa condena "guerra sem sentido" na Ucrânia

Em mensagem de Natal, papa também mencionou conflitos no Afeganistão, Palestina e protestos no Irã. "O nosso tempo vive uma grave carestia de paz também noutras regiões, noutros teatros desta terceira guerra mundial."

O papa Francisco fez um apelo neste domingo (25/12) para "silenciar as armas" na Ucrânia durante sua tradicional mensagem de Natal na Praça de São Pedro.

"Que o nosso olhar seja preenchido com os rostos dos irmãos e irmãs ucranianos, que vivem este Natal no escuro, sob a intempérie ou longe de suas casas, por causa da destruição provocada por dez meses de guerra", declarou o papa diante de milhares de fiéis reunidos na praça do Vaticano, incluindo alguns que portavam bandeiras ucranianas.

"Que o Senhor nos prepare a fazer gestos concretos de solidariedade para ajudar aqueles que estão sofrendo e ilumine as mentes daqueles que têm o poder de silenciar as armas e acabar de maneira imediata com esta guerra sem sentido", acrescentou.

"Lamentavelmente se prefere escutar outras razões, ditadas pelas lógicas do mundo", afirmou o sumo pontífice, antes de constatar "com dor que [...] os ventos cruéis da guerra continuam a soprar sobre a humanidade".

Antes de pronunciar a bênção "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo), o papa destacou os conflitos que abalam o mundo, algo faz com frequência, e citou dez países afetados por violências ou tensões, que descreveu como "cenários desta Terceira Guerra Mundial".

Francisco mencionou o Afeganistão, o conflito israelense-palestino, Iêmen, Síria, Mianmar, Líbano - nação assolada por uma grave crise econômica e social - e Haiti, onde mais de 1.400 pessoas morreram em episódios de violência este ano, segundo a ONU.

Pela primeira vez, o papa citou o Irã, cenário de uma onda de protestos sem precedentes desde a Revolução Islâmica de 1979, com mais de 14.000 detenções desde setembro, segundo a ONU, e 469 manifestantes mortos, de acordo com ONG Iran Human Rights, com sede em Oslo.

"Encaminhe para uma trégua duradoura no Iêmen e para a reconciliação no Mianmar e no Irã, para que cesse completamente o derramamento de sangue", disse o papa.

O papa Francisco também pediu que a comida não seja utilizada como "arma", em referência aos conflitos que afetam em particular a região do Chifre da África.

"Toda guerra - sabemos - provoca fome e usa a própria comida como arma, impedindo sua distribuição entre as pessoas que já estão sofrendo. Neste dia, aprendendo com o Príncipe da Paz, nos comprometamos todos - em primeiro lugar os que têm responsabilidades políticas - para que a comida não seja mais que um instrumento de paz", declarou.

jps (AFP, ots)