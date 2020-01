Papa admite ter perdido paciência com fiel

O papa Francisco admitiu nesta quarta-feira (01/01) ter perdido a paciência com uma fiel, na Praça de São Pedro, no Vaticano, no último dia do ano.

Na ocasião, ao passar para cumprimentar fiéis do outro lado de uma grade diante do presépio da Praça de São Pedro, Francisco teve sua mão agarrada e puxada por uma mulher.

O chefe da Igreja Católica, de 83 anos, fez uma cara feia antes de conseguir se livrar da fiel, batendo duas vezes na mão da mulher.

Ele então continuou seu passeio, caminhando com alguma dificuldade enquanto mantinha uma distância um pouco maior dos visitantes, e gradualmente relaxou novamente à medida que entrava em contato com outras crianças.

A cena viralizou nas redes sociais, gerando um pedido de desculpas por parte do papa.

"Nós muitas vezes perdemos a paciência. Acontece comigo também. Eu me desculpo pelo mau exemplo dado ontem”, disse o papa.

Nesta quarta-feira, na primeira missa de 2020, o papa afirmou que a defesa da paz e a construção de um mundo melhor exigem o respeito pela dignidade das mulheres, afirmando que a violência que lhes é infligida é equivalente à "profanação de Deus".

