Palácio no coração de Berlim pega fogo

Uma pessoa ficou ferida após um incêndio eclodir na réplica de um palácio prussiano em construção na capital alemã, o Palácio da Cidade de Berlim (Berliner Stadtschloss), na manhã desta quarta-feira (08/04).

Segundo o Corpo de Bombeiros da capital alemã, cerca de 80 homens foram enviados ao local, e o fogo foi rapidamente controlado. A pessoa ferida, um operário, foi atendida por equipes de resgate.

Uma grande nuvem de fumaça escura foi vista sobre a construção, localizada no famoso bulevar Unter den Linden, no coração da cidade. Segundo os Bombeiros, a fumaça resultou da queima de materiais de construção e caldeiras de betume, que pegaram fogo na área externa do prédio.

A polícia de Berlim afirmou não haver indícios de que o fogo tenha sido provocado deliberadamente, mas disse que a causa do incêndio será investigada.

A réplica do palácio abrigará um centro cultural e de exposições, o Fórum Humboldt. A primeira parte do local deve ser inaugurada em setembro deste ano. Inicialmente, o plano era que o centro, com 40 mil metros quadrados, abrisse as portas no ano passado, mas as obras atrasaram.

Os custos da construção subiram dos inicialmente planejados 552 milhões para 644 milhões de euros. A obra é financiada sobretudo por fundos estatais.

Fogo foi logo controlado

A dinastia prussiana dos Hohenzollern usou o palácio barroco, finalizado no século 18, como sua residência de inverno até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o último imperador alemão, Guilherme 2º, foi forçado a abdicar. O local foi transformado num museu durante a República de Weimar, mas foi negligenciado pelos nazistas.

O prédio foi seriamente danificado na Segunda Guerra Mundial, e demolido em 1950 por ordens do então líder da comunista República Democrática Alemã (RDA), Walter Ulbricht. Poucos anos mais tarde, foi construído, numa parte do terreno, o legendário Palácio da República, que abrigava o Parlamento da antiga Alemanha Oriental.

Após intensos debates, este acabou sendo demolido entre 2006 e 2008. Quatro anos mais tarde, em 2012, teve início no local a construção da réplica do palácio prussiano, com o interior moderno e fachadas barrocas.

