Pacotes explosivos são descobertos em Londres

Três pacotes com dispositivos explosivos caseiros foram enviados nesta terça-feira (05/03) para edifícios nos aeroportos londrinos de Heathrow e London City, e também para a estação de trem de Waterloo. A polícia do Reino Unido está investigando o caso.

A unidade antiterrorista da polícia britânica acredita que existe um vínculo entre os três dispositivos recebidos entre as 9h55 e 12h10 (horário local). A primeira análise indica que os pacotes, um dos quais foi aberto por funcionários de um edifício de escritórios em Heathrow, tinham a capacidade de "iniciar um pequeno incêndio".

As forças de segurança afirmaram que ainda não têm indícios sobre as possíveis motivações por trás do envio dos explosivos. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pela ação. Segundo a emissora de televisão Sky News, os pacotes teriam selos irlandeses.

Os voos programados nos dois aeroportos londrinos não foram afetados, mas a estação de metrô do London City Airport foi fechada temporariamente como medida de precaução.

O primeiro dos três dispositivos, que estava dentro de um envelope postal branco, foi recebido no edifício The Compass Centre, onde ficam alguns escritórios da administração de Heathrow. Assim que o envelope foi aberto, houve uma deflagração que queimou parte do pacote, segundo informou a polícia, que detalhou que ninguém ficou ferido.

Às 11h40, os agentes receberam um telefonema alertando sobre outro pacote suspeito que foi detectado na sala onde são armazenados os envios dos correios na estação de Waterloo, no centro de Londres.

A estação não foi evacuada nem os serviços ferroviários suspensos, mas uma área no exterior do edifício foi isolada pela polícia.

No fim da manhã, houve um novo aviso vindo do City Aviation House, o edifício onde ficam os escritórios principais do London City Airport, que foi evacuado como medida de precaução.

