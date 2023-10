Otan inicia exercícios militares para uso de armas nucleares

A Otan deu início a seus exercícios militares anuais envolvendo o uso de armas nucleares, que incluirão até 60 aeronaves sobrevoando o sul da Europa em voos de treino. Chamada "Steadfast Noon", a operação é uma atividade de treinamento de rotina que se realiza anualmente há mais de uma década, afirmou a aliança transatlântica em comunicado.

As aeronaves em questão incluem caças modernos, mas também aviões de vigilância, de reabastecimento e aviões-tanque, bem como bombardeiros B-52 americanos de longo alcance.

As manobras, que devem durar até 26 de outubro, envolvem 13 países aliados, incluindo Alemanha, e neste ano ocorrem principalmente no espaço aéreo da Itália, Croácia e sobre o Mar Mediterrâneo.

Ao anunciar que os exercícios teriam início em pronunciamento na semana passada, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, declarou que a guerra da Rússia contra a Ucrânia era um lembrete da importância do papel das armas nucleares para dissuasão.

Embora seja um exercício de treinamento rotineiro, a operação "ajudará a garantir a credibilidade, eficácia e segurança da força de dissuasão nuclear" da Otan, dissera Stoltenberg. Ainda segundo ele, as manobras "enviam uma mensagem clara de que a organização protegerá e defenderá todos os aliados".

A aliança destacou que os exercícios "não estão ligados aos acontecimentos mundiais atuais" e que a maior parte do treino ocorre a pelo menos mil quilômetros das fronteiras russas.

Sem bombas reais

A Otan não divulgou detalhes sobre o exercício e o cenário que ele envolve. Segundo especialistas militares, as manobras visam praticar como transportar com segurança armas nucleares americanas em solo europeu, desde os locais de armazenamento subterrâneo até as aeronaves, bem como montá-las sob os jatos de combate.

Apesar de envolver caças capazes de transportar ogivas nucleares, o exercício não incluirá o uso de bombas reais.

O acordo de compartilhamento nuclear da Otan prevê que as armas nucleares dos Estados Unidos fiquem estacionadas na Europa e sejam lançadas de aeronaves de parceiros no caso de uma emergência.

Acredita-se que armas nucleares americanas estejam armazenadas no norte da Itália, Turquia, Bélgica, Holanda e Alemanha, mas essas informações não foram confirmadas oficialmente.

ek/cn (DPA, AP, Lusa)