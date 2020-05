Os nomes preferidos para bebês na Alemanha em 2019

15 cidades alemãs com nomes curiosos

Drogen

Da mesma forma que a localidade Fucking, na Áustria, Drogen ("drogas"), no estado alemão da Turíngia, sofre com a alta incidência de roubo de placas com seu nome. Para combater essa criminalidade, a prefeitura criou placas onde o nome fica a dois metros de altura, e ancorou a sinalização fortemente no chão. Mas nem isso está adiantando, e as placas continuam sumindo.