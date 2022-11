Os estádios da Copa de Futebol do Catar 2022

Visto de cima, o estádio se assemelha a uma concha gigante. O design homenageia os pescadores de pérolas do Catar. O estádio com teto retrátil é novo, mas já foi usado para a Copa das Nações Árabes em 2021. Depois da Copa, continuará sendo usado pelo clube de futebol al-Wakrah, mas com capacidade reduzida de 40 mil para 20 mil torcedores.