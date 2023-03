Os efeitos de máscaras de dormir para o sono e a memória

Rolar na cama sem poder dormir: uma sensação familiar para muitos. Pode ser o estresse de uma prova que se aproxima, muito café ou inúmeras outras razões que dificultam pegar no sono. Ou pode ser apenas a luz.

Há quem consiga dormir com as luzes acessas, mas a iluminação pode afetar a qualidade do seu sono e até mesmo o desempenho mental no dia seguinte

Um estudo publicado na revista Sleep diz que usar uma máscara para cobrir os olhos à noite pode melhorar a memória e o estado de alerta no dia seguinte. Ele descreve como os participantes da pesquisa tiveram melhor desempenho em testes de memória visual e vigilância quando passaram mais tempo em um estágio-chave chamado sono de ondas lentas.

O sono de ondas lentas (SWS, do inglês) é um estágio de sono profundo em que se dorme como uma pedra e não acorda facilmente. É também uma fase durante a qual algumas pessoas falam ou na qual se manifesta o sonambulismo. O SWS desempenha um papel importante tanto em nossa capacidade de armazenar memórias de longo prazo quanto em nossa função de memória no dia seguinte.

Há ainda muitos mistérios sobre o sono, mas o que está claro é que ele cumpre uma função essencial para manter o bem-estar mental, físico e emocional. A má qualidade do sono pode ser muito prejudicial e causar problemas imunológicos e cardíacos, deficiências mentais e distúrbios metabólicos.

Melhor desempenho cognitivo

O estudo contou com 122 participantes de 18 a 35 anos, divididos em dois experimentos. Um, de uma semana, se concentrou no desempenho mental, enquanto a outra experiência, de quatro noites, focou na atividade cerebral durante o sono.

Os participantes dormiam com uma máscara normal sobre os olhos ou com uma chamada máscara de "controle", com buracos sobre os olhos, para não bloquear a luz. As máscaras com orifícios foram usadas para verificar se era a capacidade de bloqueio de luz, e não a máscara em si, que estavam por trás de seus efeitos.

Máscaras são opção fácil e barata, sem os efeitos colaterais de remédios para dormir Foto: Franziska Gabbert/dpa/picture alliance

Para medir o desempenho da memória, os pesquisadores usaram um teste chamado aprendizado de associados emparelhados. Para medir o estado de alerta, eles usaram uma tarefa de vigilância psicomotora focada no tempo de reação dos participantes.

Eles registraram um aumento significativo no desempenho da memória e na rapidez de reação entre os participantes que dormiram com as máscaras, em comparação com os que usavam a máscara de controle.

Eles também avaliaram tarefas de aprendizagem de habilidades motoras com diferentes testes, como digitar números em um teclado com a mão não dominante, mas não encontraram diferenças entre os dois grupos.

As ondas cerebrais foram medidas em 33 participantes, usando um dispositivo vestível de EEG para procurar diferenças na duração dos estágios SWS. Os resultados mostraram que os participantes que usavam máscaras convencionais tiveram melhor desempenho no teste de memória, quanto mais longo o estágio SWS.

Lacunas do estudo

Apenas 89 voluntários participaram do primeiro estudo e, no segundo, foram apenas 33 – um grupo relativamente pequeno. Portanto, é difícil tirar conclusões gerais das descobertas. Amostras maiores seriam mais representativas e forneceriam resultados mais confiáveis.

Além disso, o estudo incluiu apenas participantes com idade entre 18 e 35 anos, portanto, não se sabe se o uso de máscaras é benéfico para outras faixas etárias. O tempo avaliado no estudo também foi curto, uma semana no máximo, o que não esclarece se os efeitos podem ser duradouros ou se podem diminuir com o tempo ou não.

O estudo contou ainda apenas com adultos saudáveis que não tinham problemas para dormir, portanto, as descobertas podem não se aplicar necessariamente a outras pessoas, como as que têm distúrbios do sono, por exemplo.

Mas as máscaras oculares funcionam?

O uso de máscaras para dormir é controverso. Alguns as acham desconfortáveis, outros dizem que nunca dormiram melhor. Certo é que o ciclo sono-vigília é regulado pela luz ou pela ausência dela.

O escuro é necessário para ter uma boa noite de sono porque é quando o corpo libera melatonina, o hormônio do sono. A luz inibe a produção de melatonina e dificulta o adormecer.

Isso se torna complicado em latitudes mais altas, em países onde as estações do ano são mais pronunciadas e durante um longo verão com noites curtas.

Os efeitos da luz no sono foram bem estudados e as máscaras são uma maneira fácil e barata de bloquear a luminosidade sem os efeitos colaterais de remédios para dormir. Elas também melhoraram significativamente a qualidade do sono entre pacientes em unidades de terapia intensiva.

Mas ainda mais pesquisas são necessárias para entender melhor se os benefícios se aplicam a outros grupos e quanto tempo duram.