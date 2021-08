Os brasileiros que já subiram ao pódio paralímpico em Tóquio

O Brasil conquistou mais quatro medalhas nesta quinta-feira (26/08), depois de ter conseguido quatro pódios no primeiro dia dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Jovane Guissone, campeão em Londres 2012, ganhou prata na esgrima sobre cadeira de rodas da classe B, para atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio. O brasileiro de 38 anos venceu quatro dos seus cinco jogos na fase de grupos, depois derrotou o iraquiano Ammar Ali nas quartas de final e o britânico Dimitri Coutya na semifinal. Na final, perdeu para o russo Alexander Kuzyukov por 15 a 8.

Rodolpho Riskalla conquistou a segunda prata do dia, no hipismo adestramento, obtendo o melhor resultado da história do Brasil nesta modalidade nos Jogos Paralímpicos. Ele concorreu na prova do grau IV (categoria que reúne atletas com comprometimento leve em um ou dois membros e também aqueles com deficiência visual moderada).

Montando o cavalo Don Henrico, Riskalla, de 37 anos, se apresentou ao som de Aquarela do Brasil (Ary Barroso) e Halo (Beyoncé). O entrosamento resultou no segundo melhor aproveitamento da competição, garantindo a pontuação de 74,659.

Daniel Dias ampliou recorde de maior medalhista, com 27 pódios paralímpicos na carreira.

Recorde de pódios

Com a prata de Riskalla, o Brasil chegou à quinta medalha no adestramento em Paralimpíadas. O país já havia conquistado outros quatro bronzes com os cavaleiros Marcos Fernandes Alves (dois nos Jogos de Pequim 2008) e Sergio Froes Oliva (dois na Rio 2016).

Já tendo ganhado dois bronzes na natação (um deles, em revezamento), Daniel Dias ampliou seu recorde de maior medalhista, chegando a 27 pódios paralímpicos na carreira. Ele ganhou mais dois bronzes nesta quinta, um nos 100m livre da classe S5. Pouco depois ele conquistou mais um bronze no revezamento 4x50m livre misto 20 pontos junto com Patrícia Pereira dos Santos, Joana Neves e Talisson Glock.

A medalha de ouro foi para a China, que bateu a marca de 2min15s49, se tornando novo recorde mundial. Já a prata foi para o quarteto italiano, que terminou a prova no tempo de 2min21s45.

No dia anterior, foram quatro medalhas brasileiras nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, todas na natação. Gabriel Araújo abriu a contagem com uma prata nos 100 metros costas, Gabriel Bandeira conquistou o primeiro ouro brasileiro nos 100 metros borboleta da classe S14. Phelipe Rodrigues levou um bronze nos 50 metros livre, sua oitava medalha paralímpica na carreira. E Dainel Dias ganhou bronze nos 200 metros livre.

