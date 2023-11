Os últimos apagões de grandes proporções no Brasil

Um temporal que atingiu a capital paulista na última sexta-feira (03/11) provocou queda generalizada de energia elétrica na cidade, deixando cerca de 1,4 milhão de endereços sem luz. A força dos ventos derrubou centenas de árvores que, por sua vez, atingiram a rede elétrica. Na manhã desta terça-feira, 185 mil clientes no município ainda continuavam sem luz.

Moradores dos bairros de Capão Redondo e Campo Limpo, na zona sul da cidade, ficaram mais de 70 horas sem eletricidade, relatando prejuízos em comércios e alimentos estragados. A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) avaliou que o apagão causou um prejuízo de até R$ 126 milhões. A falta de luz afetou 15% dos comerciantes da cidade, segundo a Associação Brasileira de Comércios (Abrasel).

Outros apagões ocorreram no Brasil ao longo dos últimos anos, decorrentes de falta de geração ou de falhas no sistema de transmissão elétrica. Relembre alguns dos últimos grandes blecautes no paísÖ

Blecaute nacional de 2023

Na manhã de 15 de agosto, uma interrupção no fornecimento de energia elétrica afetou pelo menos 25 estados e o Distrito Federal, deixando um terço dos consumidores brasileiros sem luz e provocando caos no transporte público e no trânsito em diversas cidades, além de também ter afetado o funcionamento de órgãos públicos.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, entre 27 milhões e 29 milhões de pessoas foram afetadas de alguma maneira pelo incidente.

A falta de luz começou às 8h31 (horário de Brasília) e o abastecimento só foi totalmente normalizado mais de seis horas depois, perto das 15h, segundo informações do próprio ministério.

Segundo o governo federal, o problema pode ter começado devido à ocorrência de dois eventos simultâneos: um no Ceará e outro em um ponto do sistema não identificado. No Ceará, a ocorrência causou uma falha operacional, afetando a interligação da rede entre as regiões Norte e Sudeste, que gerou uma reação em cadeia, forçando a interrupção do fornecimento energético para as regiões Sul e Sudeste como forma de evitar maiores danos ao sistema.

Apagão no Amapá em 2020

Em 3 de novembro de 2020, a principal subestação do Amapá pegou fogo, causando o corte no fornecimento de energia para 90% da população e afetando 13 dos 16 municípios do estado. Cerca de 765 mil pessoas ficaram sem energia elétrica, total ou parcialmente, por mais de 22 dias, no que é considerado um dos mais graves blecautes da história do país.

No período, a situação foi de caos, principalmente nos primeiros dias, quando o blecaute era total e havia incerteza sobre o restabelecimento da eletricidade.

O caso foi tão grave que as eleições municipais da capital Macapá tiveram de ser adiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em julho de 2021, a Polícia Federal concluiu o inquérito do caso e indiciou três diretores da concessionária LMTE. "A responsabilização foi em função do artigo 265 do Código Penal Brasileiro, devido ao transformador reserva (backup) que ficou sem manutenção por um ano", informou a PF, acrescentando que considerou ter havido omissão da empresa na manutenção do gerador reserva [transformador backup], que apresentou defeito e ficou inativo por um ano e sem passar por reparo. "Constatou-se que, entre o fim de 2019 e a data do fato, foram feitas várias programações para reparo no gerador em questão, mas em nenhuma delas houve de fato correção do problema", justificou a PF.

Antes disso, em fevereiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que multou a LMTE em R$ 3,6 milhões.

Apagão de 2018

Antes do Amapá, o último grande apagão no Brasil havia acontecido em 21 de março de 2018, em todas as regiões do país, com maior intensidade e duração no Norte e Nordeste.

Os mais afetados foram os estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Pelo menos 83 milhões de habitantes foram atingidos pelo blecaute.

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a queda ocorreu por causa de uma sobrecarga em algumas linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional, o que causou o desligamento de cerca de 18 mil megawatts, então correspondente a 22,5% da capacidade nacional.

O blecaute se deu em decorrência de uma falha na linha de transmissão ligada à usina de Belo Monte, no Pará, que não suportou um aumento de carga. No total, 70 milhões de pessoas foram afetadas.

Apagão de 2015

Em 19 de janeiro de 2015, um apagão atingiu 11 estados e o Distrito Federal, devido ao consumo alto, falhas em linha de transmissão e produção no limite.

Por volta das 15h, faltou energia em toda a região Sul, nos quatro estados do Sudeste, na região Centro-Oeste e também em Rondônia.

Em São Paulo, o blecaute provocou a interrupção do atendimento em postos de saúde e no funcionamento de uma linha de metrô.

md/bl (EBC, ots)