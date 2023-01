Os álbuns pop e rock mais esperados de 2023

Janeiro já começa com o rugido das guitarras. Depois do disco Free (2019), mais no estilo jazz rock, o sempre desnudo "Godfather of Punk" Iggy Pop está de volta ao estilo antigo em seu 19º álbum de estúdio Every loser, como leva a crer o single Frenzy. Os músicos envolvidos, pelo menos, prometem: o baixista do Guns N' Roses Duff McKagan e o baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith.

A banda italiana Måneskin é, depois do ABBA, a segunda melhor prova de que vencer o Concurso Eurovisão da Canção pode ser benéfico para uma carreira internacional. Após o sucesso do álbum anterior, Teatro d'ira: Vol. I, com os super sucessos Zitti e buoni e I wanna be your slave, os roqueiros italianos trazem agora um novo álbum, Rush!, com nada menos do que 17 faixas. Algumas já estão disponíveis, como a balada The loneliest ou a potente La fine. Convidado especial em uma das canções é Tom Morello, do Rage Against The Machine.

Banda de rock italiana Måneskin deslanchou a carreira internacional após vencer o Eurovisão Foto: Charles Sykes/Invision/AP Photo/picture alliance

Metallica, The Cure, Depeche Mode

De surpresa, o Metallica anunciou um novo disco. Os fãs se admiraram que nada tivesse vazado até então. E agora estão todos em polvorosa, porque "a maior banda do mundo" já deu uma palhinha de 72 Seasons, que será lançado em abril, com Lux Æterna.

Houve muita especulação sobre a volta dos ancestrais do gótico The Cure. Falou-se até mesmo de três novos discos que estariam em produção. Na verdade, será um álbum só, Songs of a lost world, a ser lançado no fim de junho. Algumas de suas canções já foram tocadas na turnê de 2022.

Um time forte, mesmo com apenas dois integrantes: Martin Gore (esq.) e Dave Gahan, da banda Depeche Mode Foto: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Depeche Mode só se tornou uma dupla após a morte repentina do membro fundador e tecladista Andrew Flechter em maio de 2022. Mas Dave Gahan e Martin Gore voltaram rapidamente ao estúdio após o choque, para gravar o 15º álbum, Memento mori. Seis anos após Spirit, o novo disco será lançado no segundo trimestre, e apresentado ao vivo na próxima turnê mundial.

Sensacional: Peter Gabriel e Rolling Stones

Depois de mais de 20 anos, Peter Gabriel está lançando i/o, um disco com material completamente novo. Os últimos álbuns consistiram de versões cover e gravações orquestrais de suas próprias obras. Gabriel leva o novo disco a uma grande turnê europeia – a primeira em quase uma década. A julgar pelo teaser, haverá, ao lado das novas canções, vários sucessos passados, de Solsbury Hill a Sledgehammer.

Os Rolling Stones também voltaram ao estúdio. O guitarrista Keith Richards tuitou no final de outubro de 2022: "Novas músicas à vista".





Isso seria um deleite para os fãs do Rolling Stones, já que a mais longeva banda de rock britânica não lança nada realmente novo há mais de 16 anos. Mesmo o álbum de 2016, Blue & lonesome, era uma coleção de versões cover de antigas canções de blues. A produção inédita deve vir com um pouco de Jamaica e muito baixo. Além disso, segundo o jornal britânico The Sun, citando Ron Wood, algumas faixas trazem um reencontro com o baterista Charlie Watts, morto em 2021.

Kylie Minogue und Ed Sheeran

O que são 54 anos quando seu nome é Kylie Minogue? A australiana conquista o topo das paradas sempre que lança um novo álbum. Agora, depois de Disco (2020), o próximo campeão está a caminho: o chefe da gravadora de Kylie informou que o 16º disco de estúdio será produzido e talvez seja lançado em 2023.

Kylie Migogue esbanja energia no palco Foto: Ian West/empics/picture alliance

Presença recorrente no topo das paradas também são os discos de Ed Sheeran. A seus cinco álbuns de sucesso até agora – o último Equals, lançado em outubro de 2021 – se juntará mais um em 2023.

Além disso, P!nk e Noel Gallagher prometeram novidades. O ex-vocalista do Oasis sugeriu em 2022 que lançaria novas faixas, principalmente instrumentais, com sua banda Noel Gallagher's High Flying Birds. Além disso, John Cale dá as caras novamente depois de dez anos, assim como Lana Del Rey e Gorillaz.

Boatos: Nine Inch Nails, Offspring e Pearl Jam

Dez anos depois do último disco do Nine Inch Nails (NIИ), o criador Trent Reznor anunciou que eles estão no estúdio fazendo música. Cabe esperar para ver.

Tampouco está claro quando Nick Cave & The Bad Seeds vai lançar algo realmente novo. Cave anunciou no final de outubro de 2022 que queria começar a escrever um novo álbum. Há também boatos sobre novos registros de The Offspring, Pearl Jam e The Prodigy.

Aus Deutschland: Von Deichkind bis Grönemeyer

Da Alemanha, pode-se esperar material fresco da trupe de electro dance Deichkind. Neues vom Dauerzustand deve tratar da crise climática – a trilha antecipada In der Natur já pinta um quadro sombrio dos habitantes de grandes cidades, que não têm ideia de como lidar com a natureza.

Os fãs de Peter Fox estão esperando ansiosamente por um novo álbum do líder do Seeed. No fim de 2022, ele lançou Zukunft Pink, uma canção eufórica, com boas vibes e letra encorajadora. Agora os fãs querem mais: o primeiro álbum solo de Fox, Stadtaffe, foi lançado há surpreendentes 15 anos. Mas Fox desconversa sobre um novo álbum e lança primeiro vários remixes de Zukunft Pink.

Herbert Grönemeyer anunciou novos sons para março: 20 anos após seu último mega-álbum, Mensch, será lançado Das ist los. O trio de hip-hop Fettes Brot está acabando, mas, como consolo, fará uma grande turnê de despedida em 2023. Na bagagem eles levam seu melhor álbum, Hitstory, que será lançado em fevereiro.

Também vale a pena escutar a banda indie Schrottgrenze, que lida com a questão de gênero em Das Universum ist nicht binär. Há também algo novo de Feine Sahne Fischfilet, e AnnenMayKantereit convida para uma reunião aconchegante: Es ist Abend und wir sitzen bei mir (É noite e a gente está na minha casa).