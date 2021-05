Oposição diz que governo de Belarus desviou avião para deter jornalista

A oposição de Belarus acusou o governo neste domingo (23/05) de ter desviado um avião ao aeroporto da capital Minsk para prender um jornalista e ativista contrário ao regime do presidente Alexander Lukashenko.

De acordo com a oposição, a medida é uma tentativa do governo de reprimir as vozes críticas a sua gestão.

O voo da companhia aérea Ryanair partiu de Atenas, na Grécia, e tinha como destino Vilnius, na Lituânia. A aeronave foi desviada para pousar em Belarus, de acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24.

Segundo a agência de notícias belarussa Belta, o avião teria sido redirecionado a Minsk para fazer um pouso de emergência, devido a uma suspeita de bomba.

De acordo com a líder da oposição Sviatlana Tsikhanouskaya, que está exilada na Lituânia depois de sofrer várias ameaças, o jornalista detido é Raman Pratasevich, que enfrenta pena de morte em Belarus.

"Raman Pratasevich é um jornalista, fotógrafo, blogueiro e ativista belarusso. Ele trabalhou como fotógrafo para a maior mídia belarussa e foi bolsista do Programa de Jornalismo Vaclav Havel", escreveu ela no Twitter.

A oposicionista Tsikhanouskaya pediu sanções internacionais contra o regime de Lukashenko e disse que Belarus colocou todos os passageiros do voo em perigo.

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, também se pronunciou e exigiu que Belarus solte Protasevich.

"Exorto os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da União Europeia (UE) a reagirem imediatamente à ameaça representada à aviação civil internacional pelo regime de Belarus. A comunidade internacional deve tomar medidas imediatas para que isso não se repita", disse o presidente, que prometeu discutir o tema nesta segunda-feira em uma cúpula da UE.

Pratasevich tem 26 anos e cobriu ativamente as eleições belarussas no ano passado e os protestos que seguiram o pleito.

O jovem já trabalhou como editor no Nexta, veículo de comunicação da oposição que ajudou a organizar manifestações contra Lukashenko.

O governo de Belarus considera o Nexta como "extremista" e incluiu Protasevich em uma lista de "indivíduos envolvidos em atividades terroristas" no ano passado. Ele também enfrenta várias outras acusações criminais, incluindo incitação ao ódio contra o governo.

Último ditador da Europa

Conhecido como o "último ditador da Europa", Lukashenko está no cargo desde 1994. No ano passado, ele declarou ter ganhado as eleições presidenciais, vitória que não foi reconhecida pela oposição nem pela União Europeia.

Tsikhanouskaya, que concorreu contra Lukashenko, e outros líderes oposicionistas acusam o pleito de ter sido fraudado.

Após o resultado, dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas de Belarus em protestos contra o regime de Lukashenko, que duraram vários meses e foram fortemente reprimidos. Muitas pessoas ficaram feridas em confrontos com forças de segurança. Vários manifestantes foram presos e acusaram a polícia belarussa de tortura.

