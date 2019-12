Opinião: Vitórias e derrotas da Conferência do Clima de Madri

Longas filas se formaram nesta Conferência da ONU sobre o Clima, em Madri, sempre nos eventos em que políticos e diplomatas de 190 países não estavam presentes. Trinta minutos na fila para ver Greta Thunberg, mais 30 minutos para ouvir o ator Harrison Ford falar sobre um EUA melhor e com consciência ambiental e chamar seu presidente Donald Trump de "terrível".

Mas os representantes de Estados já estavam lá, como todos os anos desde 1992 – quer dizer, desde o início das Conferências das Nações Unidas sobre o Clima. Na verdade, eles estão no núcleo deste circo: seu trabalho deveria ser o de reduzir juntos as emissões de gases de efeito estufa. É cada vez mais difícil de explicar o que eles decidem, o que se propõem a fazer e como especificamente querem proteger o clima.

Há muito tempo, as conferências climáticas da ONU têm sido um mundo à parte, às vezes com acordos e atribuições de culpa absurdos. Se você se envolver em um jogo confuso, a conclusão é: o copo está meio vazio ou meio cheio – dependendo do seu ponto de vista.

As emissões estão aumentando, apesar de todas as conferências

Meio vazio: desde a realização das conferências sobre o clima, a emissão de gases de efeito estufa aumentou rapidamente, e não se reduziu apesar de todas as turbinas eólicas, painéis solares fotovoltaicos e carros elétricos. As metas dos países acordadas em Paris, em 2015, são muito fracas para provocar uma reviravolta. Apesar de todas as tentativas positivas, a transformação dos países ricos para um futuro sustentável ainda não está em curso.

Isso prejudicou seriamente a credibilidade dos países industrializados, que, em 1992 no Rio de Janeiro, prometeram avançar na redução da emissão de gases. E num mundo de nacionalismos cada vez maiores, movimentos de refugiados e novos conflitos, os países estão sob pressão crescente para resolver juntos o problema climático a nível internacional.

Meio cheio: as reuniões sobre o clima levaram o norte rico a derramar bilhões de dólares no sul para que tecnologias ambientalmente amigáveis também pudessem ser construídas lá. Mas nem tudo deu certo: muita coisa deu errado, por exemplo, quando enormes barragens e usinas hidrelétricas são construídas na África ou na América Latina sob o pretexto de proteção do clima.

Mas desde que as conferências sobre o clima são realizadas, as energias eólica e solar na Alemanha, por exemplo, passaram de uma existência sombria para a principal forma de geração de eletricidade. Grandes fundos estão mudando e já não estão investindo mais no carvão. Acima de tudo, a maioria das sociedades reconhece que as alterações climáticas constituem uma ameaça à existência humana, que é culpa das próprias pessoas e que elas mesmas precisam resolver o problema. Isso é mais do que nada, apesar de todos os populistas e gritos furiosos.

A diplomacia climática internacional enfrenta atualmente as mesmas dificuldades de estruturas similares e estabelecidas em todo o mundo – tais como partidos, sistemas e sociedades. A abordagem das reuniões climáticas é a de um movimento cuidadoso, de equilíbrio e compromisso. Sim, também de bazar e barganha. Mas uma nova geração, barulhenta e determinada, não quer mais saber. Ela quer resultados de forma imediata e direta. Eles deram um novo impulso ao tema que só pode fazer o bem nas longas negociações de contratos.

Por um lado, eles também não explicam realmente como o ritmo exigido deve funcionar em um mundo cuja dinâmica básica ainda se baseia na queima de combustíveis fósseis. "Eu quero que você entre em pânico" é uma dessas frases de Greta Thunberg. Mas pânico é a última coisa que essas reuniões climáticas podem tolerar. Em muitos países do sul, que são especialmente esquecidos na Europa, as pessoas têm não apenas o problema climático, mas também outras preocupações existenciais, como mostra a agitação social no Chile.

O Acordo Verde da UE é um primeiro passo

Os países participantes da conferência climática da ONU salvarão o Acordo de Paris, mesmo sem os EUA, mas com Brasil, Austrália, Arábia Saudita e Rússia. O acordo entrará em vigor no final do próximo ano, mesmo com todas as suas armadilhas, exceções e deficiências. Afinal de contas, a Europa parece ter reconhecido que o carrossel ficará parado se a UE não fizer avanços. O Acordo Verde da nova chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, decidido em Bruxelas paralelamente à Conferência sobre o Clima de Madri, é um primeiro passo.

Vamos então despejar os dois copos juntos, o meio vazio e o meio cheio: os políticos devem ouvir os jovens ativistas, porque têm razão quando descrevem a crise climática como uma ameaça à vida – e há muito tempo. Os políticos já reagiram à pressão de que o ousado plano da nova presidência da UE não existiria provavelmente sem Greta Thunberg e seu movimento "Greve pelo Futuro". E os jovens ativistas devem entender que o ajuste longo e tedioso ainda levou a resultados melhores. O clima só pode ser salvo com a abordagem multilateral da ONU, porque a organização vê o mundo como ele é e não como deveria ser.

