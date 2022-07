Operários alemães encontram suposta vala comum nazista

De acordo com informações divulgadas pela polícia de Leipzig, trabalhadores de uma obra em uma prisão na cidade de Torgau, no estado da Saxônia, encontraram restos mortais de uma série de pessoas que estavam enterradas juntas. Suspeita-se que os ossos pertencem a vítimas do regime nazista, que operava um centro de detenção no local.

Os operários localizaram as ossadas durante uma escavação, segundo o jornal alemão Bild. Investigadores forenses confirmaram que os restos pertencem a várias pessoas, e que provavelmente são da primeira metade do século 20.

O Ministério Público abriu uma investigação sobre a procedência dos ossos e as prováveis circunstâncias da morte dos indivíduos. Já a polícia informou que o local deve sofrer novas escavações na busca por outros corpos que possam estar enterrados na área.

De acordo com o site alemão de notícias Tag24, os restos mortais podem pertencer a vítimas do regime nazista, que governou a Alemanha entre 1933 e 1945.

Torgau, no leste do país, abrigou o centro do sistema penal da Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha nazista. Duas das oito prisões militares do regime estavam localizadas nessa cidade. Cerca de 60 mil militares ficaram detidos no local, que, a partir de 1943, foi a sede de um tribunal militar alemão.

Estima-se que cerca de 1,4 mil pessoas foram condenadas à morte pelo tribunal por crimes como deserção, "covardia em face ao inimigo", enfraquecimento da força militar ou traição durante a guerra, que durou de 1939 a 1945. Cerca de 1,2 mil execuções ocorreram em Torgau ou em áreas próximas.

Militares americanos e soviéticos se encontraram pela primeira vez em Torgau após o fim da Segunda Guerra Mundial Foto: AP Photo/picture alliance

Soviéticos também utilizaram a prisão

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as instalações da prisão passaram a ser utilizadas pelas forças soviéticas para encarcerar indivíduos ligados ao partido nazista. O local também era usado para prender opositores políticos do regime comunista antes da deportação para os chamados gulags – campos de prisioneiros – na União Soviética.

O local onde os ossos foram encontrados foi construído em 1811 sob ordens do então imperador francês Napoleão Bonaparte e, por isso, era anteriormente conhecido como Forte Zinna. Alguns dos assassinatos executados por nazistas ocorreram justamente no fosso da antiga fortaleza.

Posteriormente, a prisão foi utilizada para abrigar prisioneiros do sistema penal da Alemanha Oriental, e atualmente é um centro correcional para cerca de 400 detentos.

Além desses fatos, Torgau também é conhecida como o local onde as forças militares dos Estados Unidos e da União Soviética entraram em contato pela primeira vez no fim da Segunda Guerra Mundial.

Soldados do Primeiro Exército americano encontraram-se com a Primeira Frente Ucraniana Soviética. Uma fotografia desse momento tornou-se depois uma imagem icônica do conflito.

gb (ots)