Onde ouvir as notícias da DW?

A DW Brasil produz diariamente, de segunda a sexta-feira, um boletim de cinco minutos com um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. A primeira edição é disponibilizada no começo da manhã, por volta das 7h, e a segunda edição no fim da tarde, às 18h.

Para ouvir os boletins, basta acessar o site da DW Brasil. Também é possível ouvir como podcast pelo Spotify, Deezer, iTunes, YouTube e Apple Podcasts. O serviço pode ser acessado ainda via Feed RSS ou assistentes de voz, como Google Home e Alexa. Confira os links abaixo.

Quem tem celular ou tablet com sistema Android ou iOS pode baixar o aplicativo Google Assistente. Depois de instalado, basta dizer: "Hey, Google, quero ouvir as notícias da DW Brasil", e o boletim será reproduzido automaticamente.

Também é possível receber todas as edições diretamente pelo nosso bot no Facebook Messenger, ou ouvi-las pelos perfis da DW Brasil no Twitter, Instagram ou Facebook.

Os boletins contêm notícias curtas e objetivas, produzidas exclusivamente para áudio, sobre temas variados, incluindo política, sociedade, economia e meio ambiente.

Entre as 30 redações da Deutsche Welle em diferentes idiomas, a DW Brasil é a primeira a produzir e oferecer esse serviço feito exclusivamente em áudio.