OMS inicia primeiro teste em grande escala de vacina contra malária

Seis receitas alemãs contra doenças

Evite pés frios!

Com frequência, o primeiro sinal de doença são pés frios. Por isso, meias e pantufas são essenciais no guarda-roupa alemão. "Os alemães lutam intensamente contra o contra o conceito de 'pés frios'", escreve a australiana Liv Hambrett no livro "What I know about germans" (O que eu sei sobre os alemães, em tradução livre). Placebo ou não, as meias ajudam a aquecer os gripados no inverno.