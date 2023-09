Olaf Scholz aparece de tapa-olho após sofrer queda

04/09/2023 4 de setembro de 2023

"Parece pior do que é. Ansioso pelos memes”, escreveu chanceler federal da Alemanha ao divulgar foto com acessório, resultado de um tombo no fim de semana. Usuários inundaram conta do político com memes de piratas.