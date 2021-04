Oktoberfest no deserto? Dubai planeja sua própria versão do festival alemão

Em vez da Alemanha, os amantes de pretzels, cerveja e lederhosen podem ter que voltar seus olhares este ano para os Emirados Árabes Unidos.

Uma versão da Oktoberfest está sendo planejada para começar em Dubai neste outono europeu, informou a mídia alemã nesta quinta-feira (29/04). No entanto, ao contrário do que pode dar a entender as manchetes de alguns jornais alemães, a Oktoberfest de Munique não está "se mudando" para Dubai - os dois eventos são organizados separadamente.

O evento árabe, que ainda não foi confirmado oficialmente, promete meses de festividades, que devem acontecer concomitantemente à Expo Mundial, que foi adiada no ano passado devido à pandemia de covid-19.

A Oktoberfest de Dubai está programada para acontecer na Marina de Dubai, de 7 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022.

O evento, que será inspirado na Oktoberfest de Munique, deve contar com 32 barracas de cerveja, uma enorme roda-gigante e até uma réplica em tamanho real da famosa estátua da Baviera.

Cervejarias e restaurantes bávaros estarão entre as 620 empresas que supostamente assinaram contrato para participar.

Embora seja inspirada no evento alemão, a Oktoberfest de Dubai também planeja algumas extravagâncias, incluindo o que os organizadores do evento dizem ser o "bar de cerveja mais longo do mundo" e um mastro de 60 metros de altura.

De acordo com o jornal Bild, cantores e bandas alemãs estarão presentes, com as tradicionais músicas. Até mesmo uma lista de celebridades foi prometida, com nomes como Arnold Schwarzenegger, Pamela Anderson e Steven Seagal.

Álcool somente no local do evento

O chefe do mercado de natal de Berlim e um dos organizadores da Oktoberfest de Dubai, Charles Blume, confirmou o evento à revista Der Spiegel. Ele acrescentou que as autoridades dos Emirados Árabes já deram sinal verde para o festival.

O álcool será permitido no local do evento, mas os participantes serão obrigados voltar de ônibus para seus hotéis, sem andar pela cidade, explicou Blume. O acordo foi um esforço para respeitar tanto a cultura dos Emirados Árabes quanto a da Alemanha.

As vendas de bebidas alcoólicas são estritamente controladas nos Emirados Árabes Unidos e os turistas podem consumi-las apenas em hotéis e algumas outras áreas.

Os organizadores vazaram detalhes do evento para a mídia alemã, mas o festival em si ainda não foi oficialmente confirmado. Além disso, ainda não se sabe se novas restrições de viagem podem atrapalhar a chegada dos participantes do festival.

A Oktoberfest de Munique, considerado o "maior festival folclórico do mundo", ainda não foi cancelada. No entanto, a Alemanha luta para controlar uma terceira onda de infecções por coronavírus, o que coloca em xeque a possibilidade de viagens e turismo em geral.

O evento foi cancelado em 2020. Para este ano, ele está programado para acontecer de 18 de setembro a 3 de outubro.