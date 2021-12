Oito mil euros achados em feira de pulgas vão para caridade

Após 8 mil euros (R$ 51 mil) terem sido achados em junho em um mercado de pulgas na cidade de Kiel, no norte da Alemanha, o dono do dinheiro continua desconhecido. A quantia foi descoberta por uma trabalhadora voluntária no bolso de um casaco que havia sido doado.

Agora, o dinheiro será doado à Cruz Vermelha, porque a peça de vestimenta estava em um escritório da organização antes de seguir para ser comercializada, informou nesta segunda-feira (27/12) um porta-voz da prefeitura de Kiel.

Ele afirmou também que o escritório de achados e perdidos da cidade recebeu muitas ligações por causa do dinheiro, mas que ninguém conseguiu provar ser o dono da quantia. De acordo com a prefeitura, a trabalhadora responsável pela descoberta e que entregou o dinheiro numa delegacia de polícia deve receber uma recompensa.

Em 2019, num episódio similiar, um cidadão alemão teve uma surpresa ao comprar um antigo relógio de parede numa feira de antiguidades. Dentro do objeto estava um maço de notas. O único problema: não era o tipo de dinheiro que seria aceito por um loja ou restaurante. Valor total: 50 mil em cédulas de antigos marcos alemães (Deutsche Marks), a moeda alemã que antecedeu o euro e que foi substituída em 2001.

O homem também não guardou o dinheiro para si: ele juntou as notas e levou o valor total para o escritório de achados e perdidos do governo local. Depois de um período de espera legal de seis meses, no qual ninguém reclamou as antigas cédulas, o homem recebeu permissão para ficar com elas.

Ainda é possível trocar antigos marcos alemães por euros junto ao Banco Central da Alemanha, mesmo que a moeda já tenha sido substituída pelo euro há 18 anos. Após pagar uma taxa administrativa de 576 euros ao munícipio, ele trocou o valor por euros. A taxa de câmbio oficial permanece inalterada desde 2001: um euro vale 1,95 marcos alemães. Assim, foi possível trocar os 50 mil marcos por 25.500 euros.



md (DPA, ots)