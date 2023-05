Objeto não identificado sobrevoa Polônia

O Ministério da Defesa da Polônia afirmou neste sábado (13/05) que um objeto voador não identificado, provavelmente um balão de observação, entrou no espaço aéreo polonês vindo da direção de Belarus.

O ministério informou que o objeto foi identificado pelo centro de controle de voo do país, mas o contato do radar com ele foi perdido próximo a Rypin, uma cidade localizada a 143 quilômetros do noroeste da capital Varsóvia.

De acordo com a porta-voz do Comando Operacional das Forças Armadas polonesas, a capitã Eva Zlotnicka, o objeto entrou no espaço aéreo polonês na noite de sexta-feira. Dois caças MiG-29 e um F-16 foram chegaram a decolar para interceptá-lo.

Um porta-voz da Força de Defesa Territorial disse que a busca terrestre pelo objeto está em andamento, com uma equipe de dez soldados, incluindo médicos.

Polônia em alerta

O relato deste sábado se segue a outras duas incursões conhecidas no espaço aéreo polonês desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, país vizinho da Polônia. O incidente levanta dúvidas sobre como as autoridades estão lidando com a defesa aérea em meio aos novos riscos gerados com a guerra.

Em novembro, dois poloneses morreram quando um míssil caiu no leste do país. Autoridades ocidentais acreditam que seja um míssil ucraniano que se desviou quando forças ucranianas tentavam impedir um bombardeio russo.

Políticos e militares poloneses também tem sido questionado sobre o episódio de um objeto que pousou no país em dezembro, mas que só foi descoberto em abril na floresta perto de Zamosc, na área central do país.

O Ministério da Defesa reconheceu posteriormente que os destroços de "possivelmente um míssil" entraram no espaço aéreo polonês em 16 de dezembro, mas o órgão de controle não alertou imediatamente as autoridades militares.

cn (ap, dpa, Reuters)