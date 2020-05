Obama ataca gestão da pandemia de Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama fez críticas veladas a seu sucessor, Donald Trump, pela gestão da pandemia do novo coronavírus e o aprofundamento das desigualdades no país, ao falar neste sábado (16/05) a estudantes numa cerimônia virtual de formatura, numa rara intervenção pública desde o início da crise de covid-19.

No discurso virtual a formandos de uma rede de instituições de ensino superior historicamente conhecidas por receberem principalmente pessoas negras, Obama afirmou que "a pandemia acabou com a ideia de que os encarregados políticos sabem o que fazem".

Na cerimônia virtual da entrega dos diplomas, ele falou sobre temas que vão desde conselhos aos formandos, passando por críticas à forma com que o atual governo lida com a crise de saúde pública nos EUA.

"Mais do que tudo, esta pandemia enterrou em definitivo a ideia de que os nossos responsáveis sabem o que fazem", disse Obama. "Muitos deles sequer tentam aparentar que estão no comando", acrescentou.

Obama não tem por hábito criticar em público Donald Trump, mas já emitiu de forma indireta diversas observações contrárias à atual administração da Casa Branca.

O ex-presidente democrata sublinhou também que a crise sanitária está expondo as desigualdades que afetam os negros americanos. "Uma doença como esta deixa transparecer as desigualdades subjacentes e o peso histórico que as comunidades negras deste país transportam", afirmou Obama.

Os comentários do ex-presidente ocorrem em meio a duas crises – uma pandêmica, que está afetando desproporcionalmente pessoas negras nos EUA, e outra relacionada aos impactos econômicos das medidas de distanciamento social. Até agora, foram registrados 1,4 milhão de casos de covid-19 nos EUA, onde 88 mil pessoas morreram com o vírus.

Embora Obama tenha evitado em grande parte criticar o desempenho de Trump no cargo, em uma conversa telefônica com seus antigos assessores na Casa Branca vazada na semana passada, o ex-presidente descreveu a resposta ao coronavírus do governo americano como "um desastre caótico absoluto".

