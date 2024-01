O que muda com a aprovação do ETF de Bitcoin nos EUA

Os fãs do Bitcoin esperavam pela decisão há semanas, torcendo e fazendo com que a cotação da criptomoeda subisse ainda mais. Agora é oficial: os chamados ETFs à vista de Bitcoin agora podem ser oferecidos nos EUA.

"Isso significa que o Bitcoin agora está empacotado em um título clássico", diz Philipp Sandner, da Escola de Finanças e Gestão de Frankfurt. "Tem um grande efeito de sinalização. O Bitcoin sempre foi criticado. Esta decisão pode agora fazer desaparecer um ou dois pontos de crítica", disse Sandner, em entrevista à DW.

Vários gestores de ativos buscaram desde 2013 a aprovação para lançar ETFs de Bitcoin. No entanto, a Securities and Exchange Commission (SEC), que corresponde à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, os vinha rejeitando até então, alegando que os produtos são vulneráveis ​​à manipulação do mercado. Além disso, muitos veem as criptomoedas como oportunidades para contornar sanções e movimentar e lavar dinheiro criminoso.

Hackeamento sem consequências

Mais surpreendente ainda é que a SEC não tenha pisado no freio. Isso porque um dia antes do anúncio, um hackeamento mostrou mais uma vez o quão vulnerável é a cotação do Bitcoin e afetou a própria SEC.

Na terça-feira (09/01), após o fechamento do mercado, a autoridade supervisora ​​da bolsa nos EUA escreveu no serviço de mensagens curtas X que o ETF do Bitcoin havia sido aprovado. O preço então subiu como uma flecha. Mas a euforia rapidamente desapareceu: a notícia era falsa. A conta da SEC no X (antigo Twitter) havia sido hackeada.

A invasão foi confirmada pela plataforma X. Uma pessoa desconhecida teria obtido o controle de um número de telefone associado à conta do usuário através de um terceiro. A SEC excluiu a postagem cerca de 30 minutos após a publicação e disse que estava trabalhando com autoridades policiais e agências governamentais para investigar o incidente. É bem possível que os hackers estivessem tentando lucrar com a alta da cotação desencadeada pelas notícias.

ETF torna mais fácil a compra de Bitcoin

Com a aprovação de ETFs de Bitcoin, negociar essa criptomoeda nos EUA fica mais fácil. ETF significa Exchange-Traded-Fund – traduzido como "fundo negociado em bolsa" –, também chamado de fundo de índice. Os ETFs também são usados ​​para replicar índices de ações, como o alemão DAX. Os investidores agora podem se beneficiar ou não do aumento da cotação através de cotas nesses investimentos.

Os Bitcoins já podiam ser negociados nos EUA – mas apenas em contas em bolsas de criptografia especialmente projetadas ou de forma privada nas chamadas carteiras digitais. Na compra através de corretoras de criptomoedas, os Bitcoins podem ser mantidos nessas corretoras. Se estas forem hackeadas – o que tem acontecido repetidamente – os Bitcoins também podem ser perdidos. O armazenamento seguro em carteiras privadas é significativamente mais complexo e requer mais conhecimento técnico.​

"Com um ETF de Bitcoin, as carteiras normais de ações teriam acesso à negociação de Bitcoin sem a necessidade de abrir uma conta separada em uma corretora de criptografia", explica Jochen Stanzl, da corretora CMC Markets. "Muitos esperam que as negociações em Wall Street aumentem permanentemente a demanda por Bitcoin."

De acordo com o especialista Philipp Sandner, da Escola de Finanças e Gestão de Frankfurt, um ETF de Bitcoin simplifica a compra, especialmente para gestores de fundos e consultores financeiros, que podem incluir Bitcoins mais facilmente em seu portfólio.

Tais produtos já existem na Europa e na Suíça. Mas são novidade nos EUA. "O mercado de capitais americano tem um apelo importante e grande", disse Sandner.

Valor do Bitcoin vai explodir?

Os especialistas presumem que a expectativa de luz verde da SEC já poderia estar incluída no preço do Bitcoin no curto prazo. O Bitcoin ganhou muito valor nos últimos meses que antecederam a decisão.

Mas analistas também assumem que, agora, fluirá significativamente mais dinheiro para a área. O banco britânico Standard Chartered estima que os ETFs de Bitcoin poderiam atrair entre 50 bilhões e 100 bilhões de dólares em dinheiro de investidores somente neste ano. Isso possivelmente aumentaria o preço do Bitcoin para 100 mil dólares. Outros analistas, no entanto, assumem que os afluxos poderão se aproximar de cerca de 55 bilhões de dólares num período de cinco anos.

Para os fãs de Bitcoin, o ano de 2024 definitivamente começou bem. Philipp Sandner também está convencido de que a aprovação do ETF é um grande passo para o reconhecimento da moeda digital.

"Só seria ainda maior se um banco central também adquirisse Bitcoin", explica.

Mas segurança mesmo nunca houve para o Bitcoin. O preço subiu várias vezes num período muito curto de tempo e depois caiu drasticamente novamente. Muitos investidores perderam muito dinheiro. Em se tratando de Bitcoin, mais ainda do que com um investimento normal em ações, é preciso estar ciente do risco de tal investimento.