O que dizem as pesquisas na disputa entre Kamala e Trump

Com o anúncio feito neste domingo (21/07) pelo presidente americano, Joe Biden, de que não irá mais concorrer à reeleição, os holofotes imediatamente se voltaram para outro rosto: Kamala Harris, vice de Biden e provável candidata democrata ao cargo de presidente dos Estados Unidos em 2024. O nome dela ainda não foi oficialmente confirmado, mas foi endossado por Biden logo após comunicar sua desistência. A pergunta que surge é: quais são as chances de Harris derrotar o rival republicano, Donald Trump?

Pesquisas recentes sugerem que Harris teria uma performance semelhante a de Biden ou ligeiramente melhor. Segundo a mais recente sondagem da NBC News, por exemplo, feita mais de uma semana após o fiasco de Biden no debate com Trump, mas ainda antes do atentado contra o candidato republicano, tanto o presidente quanto Harris estavam atrás de Trump por uma margem de 2 pontos entre os eleitores registrados. Os números, no entanto, apresentaram ligeira oscilação: no cenário Trump versus Biden, o primeiro teve 45%, contra 43% para o segundo. Num possível confronto com Harris, Trump teria 47%, contra 45% para a atual vice. Nos dois casos as diferenças ficaram dentro da margem de erro da pesquisa.

Já uma pesquisa nacional da CBS News/YouGov feita na semana passada – após, portanto, o atentado contra Trump –, dava uma vantagem de 5 pontos percentuais para o republicano numa disputa contra Biden (52%-47%), enquanto num confronto contra Harris, a diferença seria de 3 pontos percentuais (51%-48%). A margem de erro da pesquisa é de 2,7 pontos.

Harris também foi melhor do que Biden numa pesquisa da CNN/SSRS (com margem de erro de 3,5 pontos) realizada de 28 a 30 de junho sobre um confronto hipotético com Trump. Ainda assim, ela perderia para o republicano por 2 pontos percentuais, enquanto Biden perderia para Trump por 6.

Outra pesquisa, conduzida pela Reuters/Ipsos e divulgada na terça-feira passada, sugere um empate entre Biden e Harris com Trump. Mas 69% dos entrevistados consideraram Biden velho demais para o cargo. A margem de erro é de 3,1.

A performance ligeiramente melhor de Harris se confirma também no nível estadual. Uma pesquisa do New York Times/Siena College, conduzida de 9 a 12 de julho e divulgada nesta segunda-feira, revelou que a democrata se sai melhor do que Biden em dois estados decisivos, Pensilvânia e Virgínia. No primeiro, o atual presidente ficou 3 pontos atrás de Trump, enquanto Harris ficou apenas 1. Já na Virgínia, Harris supera Trump por 5 pontos, enquanto Biden lidera com 3 pontos de vantagem.

Porém, segundo uma pesquisa do Emerson College divulgada quinta-feira na Virgínia, tanto Biden quanto Harris perderiam para Trump nesse estado por dois pontos.

Embora Harris seja a mais cotada entre os democratas para substituir Biden, ela ainda não foi confirmada como a nova candidata.

