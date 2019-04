O que é e como ter um sonho lúcido

Sonho lúcido é um dos temas do Futurando desta semana, que vai explicar como é possível ter controle sobre o que acontece enquanto sonhamos. Contar com essa capacidade nos dá a chance de treinar determinadas habilidades enquanto dormimos. Cientistas estão estudando o fenômeno para criar métodos para que mais pessoas consigam dominar o próprio sonho. Em geral, os sonhos nunca têm lógica.

Vamos falar também de raiva. Será que devemos mesmo reprimi-la o tempo todo? Quando alguém grita porque está com raiva, em geral, a primeira reação de quem está perto é condenar aquela pessoa por não conseguir se conter. Mas a verdade é que a raiva nos acompanha há milênios na evolução humana e existe por um motivo. Ouvimos uma especialista que diz que devemos utilizar melhor esse sentimento.

O programa traz ainda dados sobre lançamentos de satélites, que já são feitos há mais de 60 anos. Atualmente, há quase 2 mil deles circulando em diferentes órbitas da Terra. A questão da órbita depende da função de cada um. O Futurando vai explicar, inclusive, quais órbitas existem.

Seguindo na temática espaço, vamos mostrar o monitoramento de asteroides. Milhares deles têm potencial catastrófico para a Terra. Nunca é demais lembrar que a extinção dos dinossauros é atribuída à queda de um asteroide. Para evitar que alguma tragédia parecida aconteça, pesquisadores estão desenvolvendo formas de desviar a rota desses corpos rochosos muito antes deles sequer se aproximarem do nosso planeta.

O que, infelizmente, está muito mais perto da Terra que a gente imagina é o lixo espacial. Muitas vezes são satélites que não estão mais em uso ou pedaços deles. O problema é que esses objetos podem atingir um satélite em uso ou até a Estação Espacial Internacional, colocando a vida de astronautas em perigo e ameaçando serviços na Terra. Uma equipe de pesquisadores quer recolher o lixo do espaço usando uma tecnologia que você só vai ver no Futurando.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura aos domingos às 00h, com reprise todas as quartas às 22h30; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.