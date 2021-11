O polêmico uso de energia nuclear

Enquanto alguns países abrem mão do uso de energia nuclear pelo seu controverso impacto socioambiental, outros vão na contramão e estão, na verdade, aumentando a capacidade de produção energética por meio dessa fonte. No Futurando desta semana, vamos explicar por que isso acontece, e quais motivos levam nações a desativarem suas usinas, enquanto há quem aposte todas as fichas em energia sustentável.

A proteção climática vai ser alcançada, em parte, com a ajuda da tecnologia? A tecnologia pode resolver os problemas criados por nós mesmos? Se considerarmos a opinião de profissionais da geoengenharia, é possível que a resposta seja sim. As técnicas dessa área do conhecimento oferecem a possibilidade de adaptação às mudanças climáticas. Mas a respeito desse assunto, ainda há mais perguntas que respostas.

No programa, entrevistamos também José Luciano Stropper, responsável do Serviço Geológico do Brasil pelo Projeto Cobalto. Trata-se de um projeto para mapear áreas e desenvolver técnicas de biolixiviação, que é o uso de microrganismos para retirada de elementos do minério. No caso, os principais elementos da busca dos cientistas é o cobalto e o níquel.