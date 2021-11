O novo filme de Wes Anderson e suas miniaturas para Hollywood

O cenógrafo alemão Simon Weisse já tem diversas produções no currículo, como “O Grande Hotel Budapeste”, também de Anderson, “Bastardos inglórios”, de Quentin Tarantino, e “O perfume”, de Tom Tykwer. Até Steven Spielberg encomendou uma cabine de avião de Simon para o longa “A ponte dos Espiões”.

À Deutsche Welle, o cenógrafo disse que as maquetes poderiam ter sido feitas digitalmente. Mas ele acredita que o trabalho manual traz muito mais vida à obra. "As animações digitais são perfeitas. Mas aqui, quando você olha de perto, percebe as imperfeições, vê que está torto. E na vida real é assim também", ressaltou.