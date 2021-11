A volta das viagens internacionais

A covid-19 obrigou viajantes a ficarem em casa por mais de um ano, mas muitos agora já planejam as férias de 2022. Esta galeria de fotos é para abrir o apetite, e mostra alguns dos principais destinos apresentados no "Best in Travel 2022" da editora Lonely Planet. Cada um foi escolhido por sua atualidade, experiências únicas, fator "uau" e compromisso contínuo com o turismo sustentável.