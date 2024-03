Milhares de pessoas participaram do funeral do político da oposição russa Alexei Navalny, em Moscou. Muitos carregavam flores e gritaram mensagens de apoio ao homem que foi um dos críticos mais duros do presidente Vladimir Putin. Ao menos 56 pessoas em 14 cidades foram detidas durante o dia. Navalny morreu aos 47 anos em circunstâncias misteriosas, em uma colônia penal no Ártico. (01/03)