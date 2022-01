O papa Francisco usou sua primeira missa do ano para condenar a violência contra as mulheres e disse que feri-las é ultrajar a Deus. "Machucar uma mulher é ultrajar a Deus, que tomou sua forma humana de uma mulher", disse pontífice em homilia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no dia em que a igreja católica celebra a Solenidade de Maria Santíssima. (01/01)