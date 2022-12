Aconteceu de novo. A seleção alemã ficou de fora da Copa do Mundo do Catar ainda na primeira fase. A eliminação ocorreu apesar de uma dramática vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica. No entanto, os alemães também dependiam do resultado do jogo do Japão contra a Espanha para seguir em frente. No final, a vitória japonesa por 2 a 1 sobre os espanhóis selou o destino da Alemanha.(01/12)