Um arranha-céu de Mosccou foi atingido por um drone pela segunda vez consecutiva em apenas dois dias. A Rússia acusou a Ucrânia pelo ataque. O edifício está localizado no distrito empresarial da cidade, conhecido como IQ-Quarter, a 7km do Kremlin. A região abriga diversos escritórios governamentais, incluindo a sede do Ministério para o Desenvolvimento Econômico. (01/08)