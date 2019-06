O futuro com inteligência artificial

Esta edição do Futurando volta a atenção à inteligência artificial e ao fato de que a ampliação da presença dela na nossa vida exige um conhecimento maior sobre o seu modo de ação. Especialistas avaliam que ainda são frágeis as conclusões a respeito da forma de aprendizado das máquinas. Não se sabe ao certo como ocorre.

Mesmo assim, tudo indica que os robôs, nos próximos anos, vão participar mais e mais da nossa rotina. A questão é como vamos lidar com isso. Qual a sua opinião? Algumas culturas aceitam com tranquilidade o dia a dia com os humanoides, e outras são mais resistentes. Vamos mostrar os detalhes.

Uma área, aliás, que está sendo amplamente digitalizada é a da saúde. Israel, por exemplo, está há 20 anos recolhendo dados da população para sair na frente nesse mercado considerado gigantesco. A promessa é que, munidos de informações médicas, hospitais vão conseguir oferecer melhor assistência e salvar mais vidas. Mas algumas questões éticas ainda abrem margem para discussões e críticas.

O Futurando também vai mostrar como funciona um aplicativo de celular para o diagnóstico de doenças. O app já soma mais de sete milhões de usuários em todo o mundo. Você confiaria num diagnóstico feito por inteligência artificial? É o debate que a reportagem levanta.

Ainda que em alguns casos a dúvida seja comum, nesta edição você confere um programa de computador que tem ajudado dermatologistas a diagnosticar câncer de pele. E já é possível, inclusive, fazer cirurgias usando robô. Será que toda essa tecnologia é mesmo segura? Os médicos ainda são indispensáveis? É o você vê no Futurando.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

