O envelhecimento e suas causas

Você já se perguntou por que envelhecemos? Por que os cabelos ficam brancos e vamos perdendo a vitalidade aos poucos? Uma resposta simples: processos biológicos no nosso organismo. Mas como eles acontecem? O que explica a degeneração de funções vitais? É o que vamos explicar no Futurando desta semana.

Vamos trazer também uma pesquisa sobre envelhecimento que pode tornar fisicamente possível uma missão tripulada até Marte. O estudo está sendo realizado por uma equipe de cientistas na Alemanha e nos Estados Unidos. E caminha para confirmar que é possível deter o envelhecimento celular em gravidade zero. Isso possibilitaria uma estadia no espaço por mais tempo.

Um cientista chinês anunciou ter criado bebês geneticamente editados. As alterações foram feitas com a ferramenta chamada CRISPR-cas9. A tesoura genética permite que genes sejam modificados de forma fácil, rápida e precisa. Mas o uso dela tem gerado discussões no mundo todo.

Você vai conhecer ainda a história de um casal do Vietn que quer salvar bebês prematuros. Eles desenvolvem tecnologias para serem usadas em maternidades. Os aparelhos de terapia de luz e sistemas de aquecimento chegam a custar 70% a menos que os importados. Nga Trang e Gregory Dajer se definem como empreendedores sociais.

Você sabia que a cada 18 minutos paramos o que estamos fazendo para olhar o celular? Foi o que concluiu uma pesquisa da Universidade de Bonn, na Alemanha. Os participantes do estudo ficaram três horas por dia no smartphone. A ausência daquele momento em que você se desliga pode ser um problema para a saúde mental, como explicou um especialista ao Futurando.

Crianças, a maioria, usam o telefone celular para quase tudo: mandar mensagens, jogar, fazer selfies. E o tempo com os amigos, no mundo real? Não tem mais? Uma turma da quinta série de uma escola na Alemanha está com um projeto para limitar o tempo que os jovens passam com o smartphone. Vamos explicar melhor o que é essa iniciativa.

Para encerrar essa edição, nada melhor do que falar de música. Ouvir música nos dá prazer, traz lembranças e desperta emoções. Mas isso não acontece com todas as pessoas da mesma maneira. No Futurando você vai ver como a música nos mexe conosco.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura aos domingos às 00h, com reprise todas as quartas às 22h30 ; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.