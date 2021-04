O desafio de envelhecer com saúde

O processo natural de envelhecimento provoca mudanças físicas aparentes e outras nem tanto assim, como a eventual perda cognitiva. Essa perda, em alguns casos, pode ser consequência de doenças como o Alzheimer. Pesquisadores de uma universidade nos Estados Unidos conseguiram identificar uma forma de combater esses efeitos sobre a saúde, como você confere nesta edição do Futurando. Trata-se de um tratamento baseado no uso de plasma sanguíneo.

Afinal, quem não quer ter uma vida longa e saudável? E é possível aliar as duas coisas? A resposta é sim! Por exemplo, determinados fatores, como alimentação e exercícios físicos, estão sob o nosso controle. Ou seja, podemos dar uma força para o nosso organismo viver mais e melhor. Porém, a genética é um daqueles aspectos que, não importa o que façamos, acaba influenciando muito a nossa expectativa de vida.

Neste programa, vamos exibir também a segunda parte da reportagem sobre mobilidade urbana da nossa série Cidades Inteligentes. Você vai conhecer o roboat, um conceito de veículo autônomo aquático feito, à princípio, para trafegar nos canais das metrópoles holandesas. A ideia de usar hidrovias, em si, não é extremamente pioneira. Mas o roboat foi pensado e está equipado com as mais diferentes tecnologias para as necessidades do século 21. Vai poder, por exemplo, operar à noite para atender às demandas dos serviços de logística.

Um tipo de transporte desses poderia aliviar o número de veículos de carga nas rodovias, tornando os congestionamentos, quem sabe, menos frequentes. Ficar parado no trânsito significa prejuízo de tempo e dinheiro. E o problema é até bem simples de se descrever: muitos automóveis e pouco espaço. No Futurando, você vai ver o que podemos aprender com as formigas para evitar desgastes provocados pelo caos no trânsito.