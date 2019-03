O cérebro e as exigências da multitarefa

Com tanta informação chegando de diversos lugares na nossa rotina, o cérebro fica submetido a um constante estado de "multitarefa”. É como se estivesse em alerta o tempo todo para identificar e processar novos estímulos, o que não é saudável e, pior, facilita a ocorrência de erros. Afinal, a nossa capacidade de concentração é limitada, como você vai ver no Futurando desta semana.

Por que estamos exigindo tanto do nosso cérebro? Por causa das diferentes tecnologias que existem. Algumas, inclusive, que representam um risco não só para a nossa saúde mental. Existem televisões, câmeras, computadores e até aspiradores de pó com falhas de segurança. O que isso significa? Que deixam uma porta aberta para hackers.

O Futurando também retorna à temática espaço porque as pesquisas na área não param. Aliás, você sabia que tempestades solares podem ser um perigo para a Terra e para algumas tecnologias que usamos? Para entender como é a relação entre uma coisa e outra é necessário entender o sol em si. E é o que cientistas do Instituto Leibniz de Astronomia, em Potsdam, estão fazendo.

Por falar em sol, o planeta mais perto dessa estrela é Mercúrio. Pesquisadores estão sempre se surpreendendo com as descobertas relacionadas ao astro. Acreditava-se que Mercúrio fosse composto por substâncias parecidas com as da Terra e Vênus, já que é rochoso. Mas não. E muitos enigmas ainda pairam sobre a origem de Mercúrio, como vamos detalhar nesta edição do programa.

Você já se perguntou como é possível medir uma temperatura no espaço? Em terra firme, quando é o caso do nosso corpo, usamos termômetro. Em gravidade zero, a centenas, às vezes milhares de quilômetros de distância, a medição é feita de outra forma e você vai ver como no Futurando.

