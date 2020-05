O Brasil na imprensa alemã (20/05)

Stuttgarter Nachrichten – Brasil cambaleia sem líder pela pandemia de coronavírus (17/05)

Dois ministros da Saúde deixaram o governo em um mês, um número vertiginoso de infecções por coronavírus e um presidente perdido que quer reabrir gradualmente a economia em seu país antes que a pandemia atinja seu pico: o Brasil cambaleia sem liderança por estes tempos difíceis e se transformou assim no novo foco de coronavírus no continente americano.

Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro governa de forma cada vez mais autoritária, e a população está cada vez mais farta do chefe de Estado de extrema direita. Na sexta-feira, Nelson Teich se tornou o segundo ministro da Saúde a deixar o governo em curto espaço de tempo – silencioso, sem comentários e profundamente frustrado depois que Bolsonaro proclamara que salões de beleza, cabeleireiros e academias de ginástica são atividades essenciais e decretou a reabertura desses locais. Além disso, ele tentou impor que a cloroquina seja usada no combate à doença, apesar de não ter eficácia comprovada no tratamento da doença respiratória.

A notícia da renúncia de Teich alimenta em muitos brasileiros a raiva em relação ao reacionário chefe de Estado, que, apesar dos números contrários, continua a minimizar a pandemia em seu país e promove veementemente uma reabertura de outros setores econômicos e escolas. Nas metrópoles particularmente afetadas de São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas dão vazão à raiva com panelaços. E voltam a gritar "fora Bolsonaro".

Stern – Brasil está a caminho de se tornar o epicentro da pandemia (20/05)

Os recordes são quebrados dia após dia e não soam nada bem: somente o estado de São Paulo tem mais mortes por coronavírus do que toda a China: 5 mil. Manaus, cidade na Amazônia fortemente atingida, tem que enterrar seus mortos em centenas de valas comuns. Entre os enfermeiros, o Brasil registra o maior número de baixas no mundo, mais que os Estados Unidos, três vezes mais que a Itália. E ontem o triste recorde provisório do dia: 1.179 pessoas morreram de covid-19 no Brasil em 24 horas.

A catástrofe teria sido possível de evitar. O governo viu por o que passaram China, Itália, Espanha e França em fevereiro e março. Tinha pelo menos quatro semanas a mais para se preparar para a crise. Mas enviou mensagens confusas e muitas vezes irresponsáveis a seus cidadãos, e o faz até hoje.

Berliner Zeitung – A fúria do coronavírus atinge o Brasil (19/05)

Jair Messias Bolsonaro, o presidente, é responsável pelo que está acontecendo. Contra todos os conselhos dos médicos, ele continua frequentemente se misturando às pessoas, causando aglomerações e zombando dos meios de comunicação que reportam criticamente sobre a propagação do vírus. "Meu nome é Messias, mas não posso fazer milagres", disse ele com um encolher de ombros recentemente, quando questionado sobre a propagação do vírus.

Além disso, há uma disputa juridicamente explosiva sobre uma suposta interferência do presidente nos assuntos da Polícia Federal, que está investigando os filhos de Bolsonaro. Mais e mais políticos exigem o impeachment de Bolsonaro. Mas isso também abriga o risco de que o presidente possa se apresentar como vítima. Com a "discussão sobre a reabertura" que ele iniciou, Bolsonaro tenta tirar os problemas das capas dos jornais. E seu ponto de vista está ganhando cada vez mais adeptos.

Frankfurter Allgemeine Zeitung – Ele não quis ser cúmplice de Bolsonaro (17/05)

Nelson Teich provavelmente não sabia no que estava se metendo quando se colocou à disposição do presidente Jair Bolsonaro em meados de abril como ministro da Saúde. Apenas quatro semanas se passaram desde sua posse até ele renunciar ao cargo na sexta passada.

Muitos brasileiros veem o presidente como o motivo do caos. As saídas de seus ministros da Saúde indicam a falta de estratégia do governo e deixam claro que, mesmo na área da saúde, Bolsonaro não se baseia em padrões científicos e técnicos, mas em ideologia e interesses pessoais. Algumas semanas atrás, isso também levou à renúncia de seu ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, que acusa o presidente de interferir no trabalho da Polícia Federal por interesses políticos e pessoais. Com base na alegação de Moro, a Procuradoria-Geral da República ordenou uma investigação que pode levar a um processo contra Bolsonaro e, posteriormente, ao seu afastamento. Existem cerca de 30 pedidos de impeachment.



