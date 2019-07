O Brasil na imprensa alemã (17/07)

Deutschlandfunk – Câmara aprova reforma da Previdência (11/07)

A Câmara dos Deputados aprovou por larga maioria a controversa reforma previdenciária. Segundo a mudança, a idade de aposentadoria será gradualmente elevada a 65 anos para homens e 62 para mulheres. Há exceções para professores e policiais. No Brasil, a reforma da Previdência é considerada o projeto mais importante do novo governo do presidente Bolsonaro para o saneamento das finanças públicas.

A oposição critica, sobretudo, a redução da pensão por invalidez e os longos períodos de contribuição de ao menos 20 anos. Houve protestos em todo o país nas últimas semanas.

A lei tem ainda que ser votada em segundo turno pela Câmara de Deputados e depois aprovada no Senado.

Süddeutsche Zeitung – Aprovada controversa reforma da Previdência (11/07)

A polêmica reforma previdenciária do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, superou seu primeiro grande obstáculo. Na Câmara, um número surpreendente de deputados votou a favor do projeto de lei.

A reforma prevê elevar para 65 anos a idade para homens e 62 para mulheres. Categorias profissionais, como a Polícia Federal, estão excluídas. O período mínimo de contribuição deverá ser de 20 anos, e a pensão por invalidez foi reduzida.

Políticos da oposição criticaram os planos como socialmente injustos. Nas últimas semanas, houve protestos contra os temidos cortes nas aposentadorias, também na quarta-feira manifestantes protestaram diante do Congresso. No entanto, pesquisas de opinião mostram que, atualmente, a maioria dos brasileiros é a favor da reforma previdenciária.

Stuttgarter Nachrichten – Cocaína em vez de sabão: prisão em supermercado (16/07)

Um homem só queria comprar sabão em pó na cidade brasileira de São Paulo – e de repente descobriu que tinha um pacote de cocaína na mão. O cliente do supermercado se admirou com a consistência do que encontrou na caixa depois de voltar para casa, informou a Polícia Militar.

Seguindo a indicação do cliente, a polícia descobriu na loja 80 quilos de pasta de cocaína em embalagens de sabão em pó. Quando os policiais chegaram diante do supermercado, eles flagraram pessoas descarregando mais caixas de sabão em pó com a droga de um veículo utilitário. Os suspeitos foram presos.

Focus– Mulher empurra padre do palco durante missa (16/07)

As 50 mil pessoas presentes reagiram estarrecidas. Um vídeo do incidente espalhou-se rapidamente pela rede.

O religioso é o padre católico Marcelo Rossi, um favorito do público que enche grandes auditórios com seus eventos. A missa marcava o encerramento de um encontro religioso em Cachoeira Paulista.

De acordo com relatos da mídia, Rossi não se feriu na queda. Poucos minutos depois, ele pôde dar prosseguimento à missa. Consta que a agressora, uma mulher de 40 anos, tem problemas de saúde mental. Seu motivo ainda não foi esclarecido. Ela foi presa pela polícia militar.

