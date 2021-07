O Brasil na imprensa alemã (14/07)

Spiegel Online: Apoio ao presidente no chão (13/07)

As coisas não estão indo bem para Jair Bolsonaro. Há semanas milhares de pessoas têm se manifestado em todo o Brasil contra a desastrosa gestão da pandemia de seu governo, e mais recentemente o presidente se tornou alvo de investigadores de corrupção. Agora, um dos principais jornais diários do Brasil está se distanciando de Bolsonaro.

Bolsonaro está sob pressão há algum tempo. Sua avaliação nas pesquisas continua a desmoronar, e a insatisfação com o chefe de Estado subiu acima de 50% pela primeira vez, de acordo com uma pesquisa do instituto Datafolha.

Um impeachment agora também está sendo exigido pelo jornal O Estado de S. Paulo. A ameaça às instituições e à democracia, diz o jornal em editorial, deve parar.

Observadores estão cada vez mais preocupados que Bolsonaro possa não reconhecer o resultado das eleições presidenciais do próximo ano.

E as chances de Bolsonaro realmente sofrer impeachment são mínimas.

FAZ: Uma favela se reergue (12/07)

A pandemia é um desafio para o mundo inteiro, mas é particularmente grande para os distritos pobres do Brasil. Paraisópolis é um labirinto. Casas de tijolos estreitos, muitas vezes com vários andares, uma após a outra. Distanciamento social – é impossível por aqui. Os habitantes vivem uns ao lado dos outros, não há água corrente, o esgoto corre em riachos, é úmido nos becos.

É precisamente aqui que um plano bem pensado teria sido necessário para combater a pandemia. Mas as autoridades não tinham nenhum. Isso torna um dado ainda mais surpreendente: Paraisópolis sofreu menos de 60 mortes até agora, e isso de uma população de 100 mil habitantes.

Paraisópolis representa o sucesso da iniciativa cidadã. Ninguém esperou pelo Estado aqui, de forma alguma. Os habitantes das favelas brasileiras aprenderam a sobreviver por conta própria. Em tempos de crise, isso pode ser uma vantagem.

Die Zeit: Maioria defende impeachment de Bolsonaro (11/07)

De acordo com uma pesquisa, pela primeira vez, a maioria da população no Brasil é a favor de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O instituto de pesquisa Datafolha informou que 54% dos entrevistados são a favor da mudança, enquanto 42% são contra.

Na última sondagem realizada pelos mesmos pesquisadores, em maio, a proporção de apoiadores e oponentes era praticamente a mesma. As graves explosões de casos de coronavírus estão diminuindo a popularidade de Bolsonaro, que repetidamente minimiza a gravidade da situação. Recentemente, o Judiciário permitiu investigações contra o político populista de direita em conexão com suposta corrupção em torno da compra de vacinas.

