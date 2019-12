O Brasil na imprensa alemã (11/12)

Die Zeit – "Idiotas úteis" (05/12)

O presidente de extrema direita do Brasil, Jair Bolsonaro, insulta os estudantes. Ele vê as universidades como um refúgio para a esquerda e as pune com medidas rígidas de austeridade. Pode-se imaginar a situação das universidades brasileiras como um edifício. A construção é até estável ainda, mas Bolsonaro tirou alguns tijolos das paredes e removeu um pilar. Ele observa com prazer o mofo nas paredes se espalhar, e ocasionalmente ele toca fogo na área de entrada. O prédio parece pobre, e os moradores vivem com a preocupação de que o piso abaixo deles se quebre.

Quando se conversa com pesquisadores e reitores no Brasil hoje em dia, duas questões logo surgem: a liberdade acadêmica só está em perigo quando, por exemplo, disciplinas são proibidas, como na Hungria?; ou poderia uma série de pequenos incidentes, somados, minar a autonomia da ciência? E até que ponto a liberdade financeira das universidades pode ser restringida sem que também seja atacada a liberdade acadêmica?

Die Welt – Jair Bolsonaro xinga Greta Thunberg de pirralha (11/12)

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, costuma chamar a atenção com comentários controversos. Agora foi perante a ativista sueca do clima Greta Thunberg. O gatilho foi um post no Twitter da jovem de 16 anos.

Bolsonaro chamou a jovem ativista sueca de "pirralha". Ele criticou na terça-feira que Thunberg havia compartilhado um post no Twitter sobre a morte de dois indígenas na floresta tropical brasileira. Em resposta às afirmações de Bolsonaro, ela mudou sua descrição biográfica no Twitter para "Pirralha".

A política climática de Bolsonaro está atualmente sob ataque na Conferência da ONU sobre o Clima em Madri, onde Thunberg também está presente. Ela escreveu no Twitter que pessoas no Brasil foram assassinadas porque queriam impedir o desmatamento ilegal da floresta tropical.

