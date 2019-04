O Brasil na imprensa alemã (10/04)

Frankfurter Rundschau – Cem dias de Bolsonaro: propaganda de direita e constrangimentos, 10/04/2019

Os primeiros três meses do ex-paraquedista Jair Bolsonaro na Presidência ficarão na lembrança do maior e mais importante país da América Latina como constrangedores. Desde tuítes obscenos sobre xixi no carnaval, passando pelo tratamento brusco dado a seus ministros, até decisões sem qualquer sombra de expertise, nada ficou de fora.

Diante da elite global, em Davos, Bolsonaro usou apenas seis dos seus 45 minutos para discursar. Enquanto os especialistas se espantavam com a falta de ideias, os brasileiros respiravam aliviados: Bolsonaro carrega sua parca experiência e seus conhecimentos insuficientes como um ostensório.

Mais do que o chefe do governo, quem sofre é o Brasil e a imagem do país. O governo de Bolsonaro é marcado por uma "confusão colossal", avalia o cientista político Claudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas. E a revista britânica The Economist afirmou recentemente: "A grande questão é se Bolsonaro tem noção do que é seu trabalho". Quando se olha para o que o presidente dá valor, pode-se duvidar disso.

Frankfurter Allgemeine Zeitung – Missão de paz na floresta tropical, 10/04/2019

É a mais dispendiosa e também mais ousada expedição da autoridade indígena brasileira, a Funai, em mais de duas décadas. Um grupo de mais de 30 pessoas partiu em meados de março para localizar a tribo dos Korubo. Essa comunidade vive na reserva indígena Vale do Javari, uma área do tamanho da Áustria, nas profundezas do Brasil, e não teve contato com o mundo externo até agora. E, pela filosofia da Funai, isso também deveria ficar assim. Nos anos 1980, a autoridade indígena brasileira introduziu uma política de contato zero com tribos indígenas isoladas. Mas, no caso dos Korubo, a Funai se decidiu por um outro procedimento. O motivo foi um conflito duradouro entre os Korubo e uma tribo vizinha, os Matis. As tensões entre as duas tribos já existem há muito tempo, porque os Korubo avançam cada vez mais para dentro do território dos Matis. Segundo a Funai, há o risco de que uma das duas tribos seja extinta caso o conflito perdure – de forma violenta ou por meio da transmissão de doenças. Por isso a autoridade decidiu a favor da expedição.

Süddeutsche Zeitung – Ao menos dez pessoas morrem devido às fortes chuvas no Rio de Janeiro, 10/04/2019

Torrentes desceram pelas ruas, levando consigo carros e derrubando árvores. A cidade do Rio de Janeiro está sendo atingida por fortes chuvas desde a noite de segunda-feira. Ao menos dez pessoas morreram. Segundo o jornal O Globo, entre os mortos está também uma criança que estava sentada num táxi ao lado da avó quando uma avalanche de lama soterrou o veículo. As intensas chuvas são a pior tempestade a atingir o Rio de Janeiro em mais de 20 anos.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter