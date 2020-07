O Brasil na imprensa alemã (08/07)

Sport.de - "Absurdo! Gigantesco!”: as reações na imprensa ao lendário 7 a 1 (08/07)

Der Spiegel - Pego, (08/07)

Para um homem que acabara de receber o diagnóstico de covid-19, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro parecia surpreendentemente bem-humorado quando, de tênis e uma camisa azul folgada, se apresentou diante do microfone de alguns jornalistas escolhidos.

"É como a chuva”, disse, "uma hora ela te pega”. Aí ele tirou a máscara, deu um passo para trás e sorriu: "Para vocês verem a minha cara. Estou bem.”

Era uma provocação, mesmo nessa hora, mas ela combina com o comportamento desse homem, que desde o início da pandemia minimiza a covid-19 como uma gripezinha que não pode fazer nada a alguém como ele.

Tagesschau.de - Sem motivos para se alegrar com a desgraça alheia, (08/07)

Minimizar a pandemia é, há semanas, a principal ocupação de Jair Bolsonaro. Isso quando ele não está impedindo investigações direcionadas contra seus filhos. Bolsonaro nunca levou o coronavírus a sério, minimizou-o como gripezinha e visitou de propósito estabelecimentos comerciais, tirou selfies com fãs e até mesmo foi abraçado por eles.

Agora ele também foi pego pelo vírus. Mas não há nenhum motivo para se alegrar com a desgraça alheia - e não só por nobreza de caráter, mas porque é muito provável que Bolsonaro ainda pode tirar proveito dessa infecção.

Se ele não for parar numa UTI, como Boris Johnson, a infecção vai ser água no moinho de Jair Bolsonaro. Ele vai sentir confirmada sua posição de que a doença, na maior parte dos casos, evolui como uma gripezinha. Ele vai apresentar a si mesmo como exemplo da inocuidade da infecção e como comprovação do curso por ele adotado, de rejeitar todos os bloqueios e fechamentos.

Die Welt - Um fator vai decidir o destino de Bolsonaro, (07/07)

A oposição brasileira tem dificuldades para fazer frente a Bolsonaro. Isso ocorre sobretudo porque o campo dos críticos do presidente está dividido, suas lideranças estão envelhecidas e, assim, praticamente não há comando.

Nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Belo Horizonte, a oposição procura alternativas para a política de Bolsonaro. Nas manifestações estão presentes aqueles que abertamente simpatizam com as ditaduras de esquerda na Venezuela e em Cuba, mas também representantes do campo social-democrata, que busca um recomeço com base em valores democráticos.

O fator decisivo na eleição de daqui a dois anos e meio será o centro político, que em 2018 se distanciou decepcionado da esquerda e se voltou para Bolsonaro.

